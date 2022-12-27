Предновогодний праздник провела озерская общественная организация «Наши дети».

Ребята, родители, педагоги, актеры театра «Наш дом», помощники и все, кто дружит и помогает озерской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети» с хорошим приподнятым настроением собрались 26 декабря в кафе «Принцесса».

Сказочный праздник начинался «с вешалки» – всех входящих встречали клоуны. Лотерея и мастерские по созданию подарков обрадовали и заняли ребят, пока дед Мороз ехал в гости. И, конечно, все водили хоровод со Снегурочкой, танцевали, хлопали в ладоши и ели праздничное угощение.

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата была организована помощь силами юношей из Общественной молодежной палаты.

Светлана Полеева, руководитель клуба «Наши дети»:

– Большое спасибо всем, кто пришел и подарил нам свое задорное настроение и улыбки. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим волонтерам из молодежной палаты и благотворительному фонду «Вместе».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53357/