Предновогодний праздник провела озерская общественная организация «Наши дети».

Ребята, родители, педагоги, актеры театра «Наш дом», помощники и все, кто дружит и помогает озерской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети» с хорошим приподнятым настроением собрались 26 декабря в кафе «Принцесса».
Сказочный праздник начинался «с вешалки» – всех входящих встречали клоуны. Лотерея и мастерские по созданию подарков обрадовали и заняли ребят, пока дед Мороз ехал в гости. И, конечно, все водили хоровод со Снегурочкой, танцевали, хлопали в ладоши и ели праздничное угощение.
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата была организована помощь силами юношей из Общественной молодежной палаты.
Светлана Полеева, руководитель клуба «Наши дети»:
– Большое спасибо всем, кто пришел и подарил нам свое задорное настроение и улыбки. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим волонтерам из молодежной палаты и благотворительному фонду «Вместе».