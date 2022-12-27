Пожарная охрана Озерска напоминает пять правил пожарной безопасности в новогодние праздники.

Первое: покупать пиротехнику только в специализированных магазинах.

Во-вторых, использовать пиротехнику можно только прочитав инструкцию и чётко ей следуя. Запускать фейерверки запрещается вблизи жилых домов, деревьев и линий электропередачи.

В-третьих, новогоднюю ёлку следует устанавливать подальше от розеток и нагревательных приборов. Не используйте открытый огонь! Гирлянды должны быть полностью исправными.

В-четвертых, следует обратить особое внимание при курении. Окурки необходимо тщательно гасить и ни в коем случае не бросать в окно.

В-пятых, не перегружайте электросеть! Электропроводка может не выдержать скачка напряжения и это приведет к короткому замыканию.

При пожаре звонить: 112, 01, 101.

Информация пожарной охраны.