Пожарная охрана Озерска напоминает пять правил пожарной безопасности в новогодние праздники.

Первое: покупать пиротехнику только в специализированных магазинах.
Во-вторых, использовать пиротехнику можно только прочитав инструкцию и чётко ей следуя. Запускать фейерверки запрещается вблизи жилых домов, деревьев и линий электропередачи.
В-третьих, новогоднюю ёлку следует устанавливать подальше от розеток и нагревательных приборов. Не используйте открытый огонь! Гирлянды должны быть полностью исправными.
В-четвертых, следует обратить особое внимание при курении. Окурки необходимо тщательно гасить и ни в коем случае не бросать в окно.
В-пятых, не перегружайте электросеть! Электропроводка может не выдержать скачка напряжения и это приведет к короткому замыканию.
При пожаре звонить: 112, 01, 101.
Информация пожарной охраны.