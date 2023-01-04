Морозы до -30°C надвигаются на Челябинскую область.

Очередная волна похолодания наступает на Южный Урал. Синоптики предупредили жителей Челябинской области о похолодании до -30 градусов, а также туманах, снегопадах и изморози.

По данным челябинского Гидрометцентра, днем в пятницу, 6 января, температура воздуха в области составит -7 … -12 градусов. В низинных районах будет немного холоднее – до -17 °C, а в Челябинске около -10 градусов.

В течение дня местами ожидается небольшой снег, в южных районах – умеренные снегопады. Кроме того, в утренние часы прогнозируются туманы и изморозь.

В ночь на субботу заметно похолодает: средние температуры в регионе достигнут -18 … -23°C, а при прояснении и вовсе ожидаются морозы до -30 градусов. На крайнем юге области будет немного теплее: до -15°C.

По предварительным прогнозам, 8 января похолодает еще сильнее. Днем ожидается около -23 градусов, а ветер усилится.

https://www.cheltv.ru/morozy-do-30-c-nadvigayutsya/