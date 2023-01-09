Юные озерчане стали гостями губернаторской ёлки.

В ДК «Маяк» прошла Рождественская ёлка губернатора Челябинской области. Традиционно на неё были приглашены дети из семей в трудной жизненной ситуации, семей военнослужащих, а также юные озерчане, которые в прошлом году достигли успехов в спорте, учёбе, в сфере дополнительного образования и культуры.

Старт Рождественским ёлкам дал Алексей Текслер, который 7 января вместе со своей семьей посетил спектакль «Волшебник Изумрудного города» Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

В Озерске Рождественская ёлка прошла 10 декабря. Юные зрители смогли посмотреть спектакль «Путеводная звезда» в постановке Челябинского Нового Художественного театра. Перед представлением озёрских детей поздравил губернатор области, обратившись к ребятам с добрыми пожеланиями с большого экрана:

– Все мы любим эти праздники, когда светится ёлка и хочется верить в самые невероятные чудеса. И они действительно происходят, если приложить к этому усилия, добавить трудолюбия, упорства и настойчивости, если поддерживать друзей, помогать тем, кто рядом, быть добрыми, честными, внимательными и отзывчивыми, именно эти качества помогают мечтам сбываться.

Глава округа Евгений Щербаков и настоятель озерского храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин также поздравили всех со светлым праздником Рождества Христова.

– Сейчас настоящее радостное волшебное время. Я всех поздравляю, желаю именно в эту минуту загадать желание или мечту и приступить к её достижению. Всё обязательно получится, надо в это верить и приложить к этому усилия. Желаю вам всем здоровья, счастья, заботиться друг о друге, слушать своих наставников, родителей, бабушек и дедушек, совершать как можно больше добрых дел. Пусть ваша жизнь будет всегда счастливой и насыщенной, любите свою Родину и наш Озерск, – обратился к собравшимся в зале Евгений Щербаков.

– Я рад вас приветствовать в эти святые дни, которые даёт нам праздник Рождества Христова. Хочу пожелать вам мира, благоденствия, созидания дружбы между собой. В этом единстве мы сможем преодолеть любые невзгоды и вызовы времени. В наше непростое время мы можем вспомнить опыт наших предков. Что позволяло нам всегда побеждать? Конечно наша вера, которую по наследству передали нам наши предки. Всех вас сердечно поздравляю с праздником, со светлым праздником Рождества Христова, – присоединился к поздравлениям Димитрий Шорин.

В рамках проекта ежегодно проводится конкурс творческих работ «Рождественская сказка». От Озерского городского округа победителями регионального конкурса в этом году стали Иван Торопов и Александра Король. Перед спектаклем ребята были награждены грамотами и подарками.

После представления сладкие Рождественские подарки получили все маленькие гости.

Следует отметить, что в Челябинской области Рождественские елки губернатора будут проходить до 14 января. Планируется провести 45 спектаклей для 12 тысяч детей.

Фото Александра Абросимова и Культурно-досугового центра.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53447/