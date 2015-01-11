В конце января в Озерске будут реализованы специальные проекты Большого Детского фестиваля.

С 27 по 30 января 2023 года в Озерске Челябинской области Большой Детский фестиваль впервые проводит специальную программу «ЭХО БДФ» совместно с программой «Территория культуры Росатома».

В рамках «ЭХО БДФ – Территория культуры Росатома» в Озерске будут проведены специальные проекты Большого Детского фестиваля: БДФ Лаборатория для молодых режиссеров, БДФ питчинг – презентация творческих проектов, адресованных детям и юношеству, образовательная программа для профессионального сообщества БДФ Образование, а также БДФ Мастерские для учащихся детских творческих студий. Основной площадкой мероприятий фестиваля станет Театр драмы и комедии «Наш дом».

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года, художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в различных жанрах искусства. В конкурсной программе участвуют драматические, музыкальные и кукольные спектакли, детская литература, кино- и анимационные фильмы для детей.

Фестиваль проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.

Организаторы проекта «ЭХО БДФ» в Озерске — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр, программа «Территория культуры Росатома» и Театр драмы и комедии «Наш дом».

Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля:

«Большой Детский фестиваль мы проводим в Москве уже пять лет. Это огромная мультижанровая программа, которая включает разные направлений искусства: театр, кино, анимация, детская литература. Наша задача - собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории, и создать возможность для рождения и реализации новых творческих проектов для детей и подростков.

Я рад, что наш фестиваль развивается, появляются новые направления и проекты, а 2 года назад он вышел за пределы столичного региона в формате программы ЭХО БДФ. Мы уже представили лауреатов и специальные проекты фестиваля в Севастополе, Калининграде, Архангельской и Тверской областях. И вот теперь в Озерске Большой Детский фестиваль впервые проводит программу «ЭХО БДФ» совместно с программой «Территория культуры Росатома».

На несколько дней Озерск станет настоящей лабораторией искусства для детей и юношества: здесь пройдут питчинг творческих проектов, образовательная программа для профессионалов театра, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству для детей из творческих студий, а также лаборатория для молодых режиссеров, которые представят эскизы своих спектаклей для юных зрителей».

О программе «Территория культуры Росатома»

Программа ведёт свою деятельность уже более 15 лет. Её главные задачи сегодня - формирование в городах атомной отрасли культуры высших достижений, участие профессиональных кадров в знаковых мероприятиях федерального уровня, массовый охват населения и вовлечение всех его слоёв в актуальный культурный контекст.

Под титулом «Территория культуры Росатома» реализуются проекты с участием именитых артистов и коллективов, осуществляется поддержка талантов и дарований, проходят мастер-классы ведущих экспертов, образовательные и просветительские акции, масштабные социокультурные проекты, часть которых вышла за пределы атомных территорий и стала заметным явлением на всероссийском уровне.

В рамках программы также оказывается методическая помощь театрам, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры атомградов, внедряются инновационные управленческие и стратегические решения, проводятся мероприятия по повышению квалификации профильных специалистов для поэтапной модернизации сферы культуры «изнутри».

Одно из важнейших направлений работы «Территории культуры» - содействие развитию театрального искусства: реализация в городах атомной отрасли фестивальных проектов, проведение режиссёрских лабораторий, артистических тренингов и открытых лекций, в которых активно вовлекается творческий состав и административно-технический персонал профессиональных театров и зрительская аудитория всех возрастов.

Оксана Конышева, руководитель программы «Территория культуры Росатома»:

«История становления многих городов атомной промышленности, имеющих статус «ЗАТО», связана с появлением здесь театров, которые зачастую открывались в этих «секретных» городах одновременно с началом работы градообразующих предприятий. В городах «атомной семьи» функционируют драматические, музыкальные, кукольные театры, ТЮЗы. Здесь идёт активная театральная жизнь, а местные творческие коллективы имеют массу наград (включая премию «Золотая Маска») и нередко могут составить конкуренцию театрам в региональных центрах.

При этом участие наших театров в знаковых проектах федерального уровня также невероятно важно, поскольку оно способствует активному культурному обмену и дарит уникальные возможности как местным артистам, так и зрителям. Поэтому мы очень рады началу сотрудничества «Территории культуры Росатома» с организаторами Большого Детского фестиваля и возможности впервые провести в ЗАТО Озёрск специальную программу «ЭХО БДФ», которую можно будет увидеть в замечательном театре «Наш дом».

Уверена, что она будет тепло и с большим интересом встречена маленькими и взрослыми зрителями и подарит всем нам немало чудесных, радостных, счастливых мгновений!»

Программа фестиваля

БДФ Лаборатория.

В рамках «ЭХО БДФ» в пространствах Театра драмы и комедии «Наш дом» будет проведена Лаборатория для молодых режиссеров. В рамках лаборатории в течение недели, с 21 по 27 января, три молодых режиссера, отобранные экспертами БДФ, будут работать над эскизами новых спектаклей для детей. Режиссеры Ксения Павлова, Екатерина Шихова и Ирина Криворукова создадут эскизы постановок в категориях бэби-театр, театр для подростков и современное прочтение русских сказок. Лучшая работа будет поставлена в Театре драмы и комедии «Наш дом» и войдет в репертуар театра.

Показы эскизов состоятся 28 и 29 января.

Площадка: Театр драмы и комедии «Наш дом»,

а также в прямой трансляции на сайте фестиваля GRANDKIDSFEST.RU и официальном аккаунте фестиваля в Вк

БДФ Питчинг

Питчинг — это конкурс творческих идей, адресованных детскому театру. Оргкомитетом БДФ отобраны 5 проектов спектаклей для участия в БДФ Питчинге. В ходе питчинга режиссерам, художникам, актерам, продюсерам и театроведам предоставляется возможность презентовать свои проекты директорам и художественным руководителям театров. По результатам публичных защит проектов определяются площадки и/или продюсеры для воплощения проектов на территории России. Таким образом, БДФ Питчинг даёт возможность более широкого общения между творцами и площадками, помогает найти точки соприкосновения и возможности воплощения проектов.

Когда: 30 января, 12.00

Площадка: Театр драмы и комедии «Наш дом»,

а также в прямой трансляции на сайте фестиваля GRANDKIDSFEST.RU и официальном аккаунте фестиваля в Вк

БДФ Образование

С 28 по 30 января пройдет образовательная программа, адресованная профессиональному театральному сообществу – руководителям театров (директорам и художественным руководителям/главным режиссерам) и посвящена актуальным вопросам взаимодействия лидера и команды творческого коллектива в условиях турбулентного, постоянно меняющегося мира.

Основные темы - работа с эмоциональным выгоранием и конфликтами, недирективное управление, создание основы для устойчивого развития лидера, команды, организации.

Спикеры программы: Ольга Шувалова, Юлия Юдина

Площадка: Театр драмы и комедии «Наш дом»

БДФ Мастерские

В рамках фестиваля с 27 по 30 января пройдут БДФ Мастерские - образовательная программа для учащихся детских творческих студий, в которой примут участие 80 детей из вокальных, хореографических и театральных студий г. Озерска. Специально для ребят будут проведены мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству и сценической речи, вокалу и ансамблевому пению, пластике и сценическому движению. Занятия проведут ведущие педагоги, имеющие большой опыт работы как с детьми, так и с профессиональными артистами: Ольга Матвеева, Анна Гилунова, Алина Ивах, Батраз Засеев.

Площадка: уточняется.

Источник: PR-директор фестиваля Лиана Хусаинова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53471/