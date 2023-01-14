Озерские школьники провели зимние каникулы в крупных городах России.

Школа №38: Рождественская поездка в Екатеринбург

7 января учащиеся 8-а и 9-а классов совместно с родителями и педагогами посетили Государственный академический театр оперы и балета в городе Екатеринбург. Данный театр является одним из наиболее известных оперных театров страны и занимает значительное место среди театров Урала как своими постановками, так и красотой самого здания.

Дети получили на Рождество настоящий подарок – балет "Щелкунчик". Классическая музыка П.И.Чайковского, изумительные декорации, красивые костюмы, и, конечно же, магия балета… И взрослые, и дети остались в восторге и от балета, и от убранства театра.

Не обошлось без посещения ледового городка, в котором дети с удовольствием покатались с горок.

Школа №35: Казань покорила своей красотой

05 января группа из 14 детей и двух сопровождающих прибыла в столицу Республики Татарстан.

В первый день дети побывали на обзорной экскурсии, где познакомились с кукольным театром «Экият»; татарской деревней «Туган авалым»; Старо-Татарской слободой. Вечером ребята погуляли по улице Баумана.

Во второй день обучающиеся поехали за 40 км от Казани и посетили «Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник», где их встретили герои мультипликационных фильмов, Дед Мороз со Снегурочкой. Самое большое впечатление произвела встреча с Габдулой Тукаем, татарским поэтом и сказочным существом «Шуралей». В конце экскурсии детей ожидал горячий чай с традиционным блюдом «эчпочмак». Весь день провели под впечатлением от увиденного и услышанного.

В третий день озерские школьники побывали на Кремлевской улице города Казань. Посетили Кул-Шариф, Благовещенский собор. Увидели знаменитую башню Сююмбике.

Дети остались довольны поездкой:

- Хоть мы и замерзли, но получили море эмоций, узнали много нового о жизни татар, об их культуре, обычаях. Даже выучили несколько слов по-татарски. Уезжать не хотелось.

Мы очень рады, что наши каникулы прошли так продуктивно. Столько всего интересного и полезного увидели и узнали.

Школа №33: удивительное путешествие в столицу

3 января группа школьников г. Озёрска с родителями и руководителями отправились на Кремлёвскую ёлку в столицу, красавицу Москву.

Удивительные моменты путешествия начались уже на железнодорожном вокзале г. Екатеринбурга: ребята с удовольствием коротали время до отправления поезда в игровой комнате и у ёлки в фойе второго этажа.

Под стук колёс потекла размеренная жизнь юных путешественников: любовались красотой зимних пейзажей за окном, ели, спали, играли, беседовали…

Маргарита Едрикова, учитель начальных классов:

- В столицу мы приехали ещё до рассвета, поэтому увидели яркую иллюминацию, украшающую улицы и площади города. Побывали у самого главного учебного заведения страны – МГУ, полюбовались панорамой, открывающейся с высоты Воробьёвых гор.

Потом мы отправились к Храму Христа Спасителя, обрадовались, увидев издалека башни Кремля, до этого знакомые только по изображениям с экранов телевизоров, сфотографировались у арки на пешеходном мосту.

Где можно ознакомиться со всеми яркими значимыми моментами и достижениями нашей огромной страны? Конечно, на ВДНХ! Туда мы и отправились.

Потом перед нами распахнул двери Музей космонавтики, где ребята воочию увидели капсулу, в которой приземлились верные помощники человека, отважные Белка и Стрелка, увидели скафандры, грузовые модули, снаряжение, оборудование космонавтов, побывали внутри космического корабля, прикоснулись к настоящему метеориту…Всё было очень интересно и познавательно!

Уставшие, но наполненные впечатлениями первого дня в столице, мы с удовольствием разошлись по своим уютным номерам гостиницы, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых путешествий по Москве.

Следующий день «порадовал»: за окном было морозно, «минус»26, но это же и сыграло нам на руку, поскольку ни в метро, ни в зоопарке не было привычных спешащих по своим многочисленным делам людей, и мы спокойно могли всё рассмотреть и всё услышать. Особенное восхищение вызвали панды: девочка прогуливалась нам на радость, а мальчик отсыпался на веточках бамбука.

Настало время праздника, мы попали на главную ёлку страны в Кремле! Нас гостеприимно встречали и военные, и волонтёры, и герои римской империи, и наши русские красавицы, и, конечно же, символ этого года, весёлый добрый житель наших лесов – зайчик! А потом на главной сцене начались чудеса Зазеркалья. Конечно же, как всегда, добро победило зло, злая Кристалина потерпела поражение, Снегурочка смогла вернуться к ребятам и дедушке Морозу, а помогли ей в этом ребята. Потом настало время подарков, которые в этом году были спрятаны в Москворецкой башне Московского Кремля (конечно, не в самой башне, а в металлическом контейнере, по внешнему виду и окраске повторяющем её форму).

Особое впечатление произвела небольшая прогулка по Александровскому саду и Красной площади. Мы полюбовались Спасской Башней Кремля, Собором Василия Блаженного, ещё раз услышали историю возникновения памятника Минину и Пожарскому, а потом побежали греться в ГУМ. Там было очень красиво, а, главное, именно в ГУМе мы попробовали самое знаменитое мороженое. (Очень часто звучит в нашем повествовании «самое известное», «самое вкусное», «самая главная» и много других «самых-самых», но что поделаешь, если в Москве действительно всё САМОЕ…)

Вечером в гостинице мы собирали чемоданы, делились впечатлениями и готовились к завершающему дню в Москве. Нас ждал Большой Московский цирк, где мы были покорены кульбитами воздушных гимнастов и грациозным выступлением гигантов – слонов.

После цирка нас ожидало ещё более масштабное зрелище: Москва-Сити впечатлила нас огромной высотой небоскрёбов, самый высокий из которых насчитывал 90 этажей (мы побывали на смотровой площадке, расположенной на 89 этаже). С высоты мы увидели почти всю Москву, узнали многие здания, попробовали мороженое и шоколад фабрики «Чистая линия» и, преисполненные восхищением, отправились на вокзал.

Нас ждали дома. Нам всё понравилось. Мы готовы к новым дорогам и открытиям!

нформация Управления образования.