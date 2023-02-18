Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.02.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник, 20 февраля 2023 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 28° С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 88 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, 1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения

К.Маркса 22-5п с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения

Свердлова 48,51,53, Менделеева 15

Победы 50,52,54, Герцена 14,16 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Луначарского 13-1,2 п-ды с 8.30 до 17 часов

К.Маркса 22-5п с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов

Вниманию озерчан!

20 и 21 февраля 2023 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию жителей города!

В связи с осуществлением ММПКХ земляных работ по устранению утечки теплосети в районе жилых домов №№ 7-9 по ул. Чапаева в период с 13.02.2023 до окончания работ будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Строительная (от пересечения с ул. Бажова до пересечения с ул. Чапаева) в обоих направлениях.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.

Уважаемые Озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

напоминает вам правила поведения при гололеде:

-надевайте малоскользящую обувь;

-передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

-пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

-старайтесь обходить места с наклонной поверхностью;

-будьте предельно внимательны на проезжей части дорог;

-если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 20 февраля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшой снег, на юге до умеренного, днём в большинстве районов небольшой снег, местами умеренный. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. Ветер восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 22-27°, при прояснении до минус 32°, на крайнем юге до минус 17°, днём минус 7-12°, в низинах до минус 15°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 186 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53830/