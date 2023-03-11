Житель Озерска попался на уловку телефонных мошенников и лишился около миллиона рублей.

Самая «ходовая» схема мошенников, где они звонят от имени службы безопасности банка и говорят, что под каким либо предлогом некто пытался незаконным способом завладеть деньгами жертвы, сработала и в этот раз. К сожалению, потерпевшим стал 71-летний пенсионер, который прежде видел профилактическую информацию в СМИ, но не предполагал, что сам окажется обманутым аферистами.

В течение недели мужчине звонили неизвестные люди, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, отправляли фотографии служебных удостоверений, запугивали ответственностью за разглашение о проведении операции по поимке злоумышленников и пошагово инструктировали, что необходимо сделать, чтобы обезопасить накопления озерчанина.

Обналичивая свои деньги, пенсионер отправлял их на счета, которые ему диктовали по телефону, называл «кодовые слова» и фотографировал чеки. Однако, засомневавшись, мужчина обратился в полицию, но к тому времени его ущерб составил 982 500 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники силовых структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества.