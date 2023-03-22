Возобновляются перевозки пассажиров по маршруту №11 «ДК „Маяк“ – Сад № 9».

C 01.04.2023 г. возобновляются перевозки пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11 «ДК «Маяк» – Сад № 9».

Расписание движение автобусов по маршруту № 11:

ДК «Маяк», отправление:

Время отправления каждого рейса из начального остановочного пункта

(в рабочие дни)

06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50

Время отправления каждого рейса из начального остановочного пункта

(в выходные и праздничные дни)

06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50

Сад № 9, обратное направление:

Время отправления каждого рейса из конечного остановочного пункта

(в рабочие дни)

07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25

Время отправления каждого рейса из конечного остановочного пункта

(в выходные и праздничные дни)

07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25

Остановочные пункты по маршруту № 11:

В прямом направлении: ДК «Маяк», «Памятный знак мужеству ликвидаторов радиационных аварий», «Ледовая академия «Высота», «улица Менделеева,10», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Больничный городок», «Типография», «площадь Курчатова», «ЮУС», «Гостиница «Урал», «улица Октябрьская,30», «Хлебокомбинат», «Мясокомбинат», «Молокозавод», «Ангар», «Воинская часть», «Сад № 9».

В обратном направлении: «Сад № 9», «Городская поликлиника», «ГТС», КСК «Лидер», «Типография», «Больничный городок», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «магазин «Подарки», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «Ледовая академия «Высота», «Памятный знак мужеству ликвидаторов радиационных аварий», ДК «Маяк».

Обслуживание данного маршрута будет осуществлять ИП Таланина И.Я. (телефон диспетчера: 7-24-01)

С 01.04.2023 г. произошли изменения в расписания движения автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 2 «площадь Курчатова – поселок № 2», а именно:

По рабочим дням: отменен последний рейс на 23:00 час от остановочного пункта «Площадь Курчатова» и на 23:30 час. от остановочного пункта «Почта поселка № 2».

По выходным/праздничным дням: отменен последний рейс на 22:00 час от остановочного пункта «Площадь Курчатова» и на 22:30 час. от остановочного пункта «Почта поселка № 2».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54134/