Евгений Щербаков: «Мы все настроены на то, чтобы улучшалась жизнь в нашем округе».

Члены региональной Общественной палаты побывали в Озерске в рамках проекта «День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области».

Визит общественников начался с посещения музея в Информационном центре ФГУП «ПО «Маяк». Гости познакомились с историей появления Озерска и градообразующего предприятия, побывали в доме И.В. Курчатова. Представителей региональной Общественной палаты поприветствовал глава округа Евгений Щербаков.

Важной частью повестки дня стал приём граждан по личным вопросам. Провели его председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, прокурор ЗАТО г. Озерск Сергей Волков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, председатель Общественной палаты округа Галина Редько.

К официальным лицам обратились двенадцать жителей округа. Круг вопросов касался сферы ЖКХ, социального и лекарственного обеспечения, транспортного обслуживания населения, контроля за безнадзорными животными и поддержки мобилизованных граждан, вернувшихся с СВО. В том числе, прозвучало предложение оказать содействие в присвоении Озерску звания «Город трудовой доблести». Как пояснил Николай Дейнеко, озерчан волнуют те же проблемы, что и жителей других муниципалитетов: «Многим удаётся помочь, оказав консультативную помощь».

Всех, кто пришёл на личный приём 23 марта, внимательно выслушали, дали необходимые разъяснения по волнующим темам, обращения были взяты на контроль прокуратурой, председателем Собрания депутатов и региональной Общественной палатой.

Непосредственное знакомство общественников с Озерским городским округом состоялось во время посещения объектов социальной и деловой инфраструктуры. Поделившись на группы, в сопровождении специалистов администрации и Общественной палаты округа гости побывали в различных учреждениях, организациях и предприятиях, смогли составить полное представление о том, как живет и развивается муниципалитет. Работа шла по следующим направлениям: образование, спорт, культура, ЖКХ, благоустройство, проект «Профессионалитет», здравоохранение, патриотическое воспитание, медиасообщество, некоммерческий сектор.

Своими впечатлениями участники визита поделились в ходе итогового заседания, которое состоялось в Детском эколого-биологическом центре. Началось общение с презентации книги озерского журналиста Александра Абросимова «Курсом на «Маяк» - о людях ФГУП «ПО «Маяк», их трудовых успехах, достижениях и увлечениях.

Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина:

- Мы посетили две школы (общеобразовательную и коррекционную), где нас интересовало качество питания, и технический колледж, где реализуется программа «Профессионалитет». Всем увиденным мы в большей степени удовлетворены.

Член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Цапов:

- Мы проверяли реализацию программ капитального ремонта и инициативного бюджетирования, а также проекта «Городская среда». Отмечу, что в документах по данным проектам содержится очень большой и достаточный объём информации, а также предусмотрен значительный размер денежных средств на реализацию мероприятий. Мы посетили несколько объектов: работы по ремонту производятся достаточно быстро, качественно и комплексно.

Председатель комиссии по развитию информационного общества, массовых коммуникаций и медиабезопасности Общественной палаты Челябинской области Алла Ципордей:

- Я провела рабочую встречу с представителями медиасообщества Озерска. Хочу отметить отлаженное взаимодействие между СМИ, которые не столько конкурируют, сколько сотрудничают и поддерживают друг друга, решая общие задачи. Понравилась практика пресс-службы администрации округа организовывать регулярные пресс-подходы с руководителями подразделений: журналистам не приходится бегать за комментариями по социально-значимым актуальным проблемам.

Председатель комиссии по культуре и гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Челябинской области Наталья Заварзина:

- Мы посетили несколько учреждений, первый — это колледж искусств: хочу отметить, насколько талантливые там учатся дети, колледж может гордиться своими выпускниками. От городского музея мы получили большое удовольствие: во главе стоит очень активный директор, который все время реализует разные проекты. Художественная школа — ещё одно потрясающее место. Просто удивительно, что в таком небольшом городе, по сравнению с тем же Челябинском, есть такая замечательная художественная школа. После посещения культурных объектов Озерска нам с коллегами захотелось сказать одно: Озерск - это закрытый город с открытым сердцем. Пусть так будет всегда!

Председатель комиссии по социальной политике, защите семьи, материнства и детства, охране здоровья граждан Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов:

- Сегодня я познакомился и поработал со многими общественниками и экспертами в социальной сфере Озерска. Посетил «Центр помощи детям-инвалидам, молодым инвалидам и их семьям «Твердые шаги», спортивный клуб "Gagarin", Озерский центр содействия семейному воспитанию, лофт-центр ДТДиМ, КСК «Лидер», Ледовую академию "Высота".

Очень рад, что в городе работают такие эрудированные, знающие и переживающие за свое дело специалисты. Мы обязательно включим Озерск (как город, который имеет хороших общественных деятелей), в книги о Совете промышленников и по проекту «Малые города Челябинской области», которые в настоящее время находятся в стадии написания.

Хотел бы обратить внимание на слаженную работу главы города и Собрания депутатов Озерского городского округа, что создает позитивную обстановку для эффективной работы. Особо хочется отметить, что ПО «Маяк» поддерживает общественные инициативы, проводит конкурсы социально значимых проектов среди некоммерческих организаций.

Председатель комиссии по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Общественной палаты Челябинской области Алексей Ларин:

- Сегодня была насыщенная программа, нас очень хорошо приняли коллеги из предпринимательского сообщества. Состоялась экскурсия в Озерский технический колледж, затем мы побывали на ряде ряд предприятий: Заводе химико-технологического оборудования (он произвел неизгладимое впечатление), спиртоводочном заводе. Везде наблюдали достаточно серьезное производство с серьезными достижениями. Все предприятия с большим потенциалом для роста.

В завершающим мероприятии приняли участие: глава Озерского городского округа Евгений Щербаков; председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев, председатель Общественной палаты Озерского городского округа Галина Редько. Все они отметили важность проекта, который позволяет взглянуть на ситуацию в округе под новым углом и содействует решению важнейших для муниципалитета задач.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко подвел итог пребывания в Озерске и высказался по сути проекта:

- Проект "День региональной Общественной палаты в муниципальном образовании Челябинской области»" мы запустили в 2019 году — в связи с пандемией нам пришлось его приостановить на некоторое время, но сейчас мы активно продолжаем его реализовывать. В этом году мы уже побывали в Коркинском муниципальном округе и планируем посетить еще порядка 10 муниципалитетов, а с учетом индивидуальных выездов — до 15. Данный проект дает положительные результаты, мы получаем хорошие отклики от граждан, специалистов, в том числе, от органов власти.

Замечу, что мы едем за положительными практиками, которые затем транслируем коллегам в других муниципалитетах. Члены и эксперты областной Палаты обязательно поделятся результатами работы в вашем округе с коллегами.

Судя по отзывам, прозвучавшим на итоговом заседании, опыт Озерского городского округа вызвал большой интерес областных общественников, в целом был оценен положительно. По итогам визита будет подготовлен протокол и направлен в виде рекомендаций в соответствующие структуры.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков отдельно отметил, что в своей деятельности органы местного самоуправления опираются на мнение жителей, поддерживают и взаимодействуют с общественными объединениями:

– Я хотел бы поблагодарить Общественную палату Озерского городского округа, её председателя Галину Редько. Это увлечённый коллектив, с которым мы вместе принимаем все решения. Самое главное, что у нас в округе очень активная общественность. Мы знаем свои сильные позиции и свои минусы, над которыми работаем совместно с общественниками, с областью, с Госкорпорацией «Росатом». Все стороны заинтересованы, чтобы жизнь людей улучшалась по всем направлениям.

Использованы фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54140/