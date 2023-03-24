В Озерске состоялся ХХХIX-й Традиционный турнир по дзюдо памяти мастера спорта по самбо тренера Н.С. Мусатова.

25 марта в КСК «Лидер» турнир собрал порядка 100 юных дзюдоистов 2009-2010 г. р., 2011-2012 г.р. и младше.

Озерский городской округ представляли воспитанники СК «Эдельвейс» (тренеры Власов С.А, Темников О.В.) и воспитанники ДЮСШ-1 (тренеры Жучков А. Н., Храмцов П. С.). На парад открытия были приглашены ветераны самбо и дзюдо спортивного клуба "Гранит", воспитанники Озерской школы борьбы, которую основали Заслуженный тренер России Мусатов В.С. и его брат МС СССР Мусатов Н.С.

Юные дзюдоисты показали яркую, честную, волевую борьбу, наполненную молниеносными атаками и красивыми бросками.

В честном и упорном состязании определились победители и призеры турнира. Они были награждены медалями и грамотами, также им были вручены заслуженные памятные сувениры.

Спасибо всем участникам и организаторам соревнований тренерам, судьям, родителям юных дзюдоистов, помогавшим в подготовке и проведении данного турнира.

Руководство Федерации дзюдо и самбо Озерского городского округа в рамках реализации проекта «Возрождение» выражает благодарность меценатам данного турнира.

Информация Федерации дзюдо и самбо Озерского городского округа.

Фото Александра Дербнева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54162/