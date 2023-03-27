На Южном Урале ожидается холодный апрель.

Синоптики дали прогноз на предстоящий апрель – по предварительным данным, ожидаются значительные перепады температур и довольно холодная вторая половина.

После похолодания до плюс 2-4 градусов в конце марта в первых числах следующего месяца температура начнет повышаться и с 3 по 6 число будет держаться в пределах 14-16 выше нуля, а своего максимума она достигнет 10 апреля, когда столбики термометров поднимутся до отметки 20 градусов.

Но почти сразу температура начнет опускаться и достигнет к 14 числу всего плюс 3 тепла. Такие перепады ожидаются всю вторую половину апреля. К тому же синоптики прогнозируют преимущественно дождливую погоду с редким днями без осадков.

Отметим, прогноз носит среднесрочный характер и может значительно измениться при дальнейших наблюдениях.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-holodnyy-aprel_161015.html