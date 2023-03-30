Сотрудники полиции разъясняют, как уберечь велосипед от кражи.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск с наступлением весны начали поступать заявления от граждан о кражах велосипедов.

Двухколесная техника беспечно остается без присмотра возле магазинов, школ, во дворах и подъездах домов. Злоумышленникам не нужно прилагать больших усилий для того, чтобы завладеть чужим имуществом.

Чаще всего велосипеды крадут из подъездов многоэтажных домов. В большинстве случаев, накатавшись, подростки, заходят домой, оставляя свой велосипед на лестничной площадке без присмотра.

Сотрудники полиции напоминают о том, что использование простых правил безопасности позволит свести к минимуму вероятность совершения хищения двухколесных транспортных средств, для этого:

• не оставляйте велосипеды в подъездах многоквартирных домов;

• не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления граждан;

• для парковки велосипеда выбирайте охраняемые стоянки и специально-отведенные места;

• обязательно фиксируйте велосипед замком. При этом необходимо выбирать прочные велосипедные замки, которые невозможно срезать.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда и самоката, даже если они там пристегнуты.