Водитель ВАЗа с признаками алкогольного опьянения наехал на столб.

30 марта 2023 года в 15:46 часов по адресу улица Кирова 16А, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099 с признаками алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

В отношении водителя сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск составлены административные материалы, предусмотренные статьями 12.26. КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

В результате данного дорожно – транспортного происшествия пострадавших людей нет.