Инспекторы-кинологи приняли участие в проведении праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники полиции посетили детский сад МБДОУ ДС №27 и рассказали дошколятам о кинологической службе.

Младший инспектор-кинолог УМВД России по ЗАТО г.Озерск младший сержант полиции Кристина Яранова познакомила детей со служебной собакой по кличке Деймон: «Собаки в силовых структурах должны обладать исключительным обонянием, отличаться спокойным нравом и быть легко обучаемыми. В полиции служат разные породы собак с необходимыми навыками, которые помогают раскрывать преступления. Деймон - немецкая овчарка, ему три года и он только учится. Его специализация – поиск предметов по запаху».

Под руководством кинолога, Деймон выполнил основные команды послушания и продемонстрировал свои профессиональные навыки. Детям наглядно показали, что постоянные тренировки четвероногих напарников способствуют быстрому и беспрекословному реагированию на команды, что помогает в работе правоохранительным органам.

В завершении встречи, дети под присмотром смогли погладить полицейскую собаку и сфотографироваться.