Евгений Щербаков: «Подрастающее поколение Озерска интересное и творческое».

19 апреля в актовом зале администрации в рамках проекта «Классные встречи» прошла встреча главы округа Евгения Щербакова с озерскими представителями Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Напомним, что Всероссийский проект «Классные встречи» был задуман в 2019 году для того, чтобы у подростков и молодёжи была возможность знакомиться с интересными личностями, вести диалог на разные интересные старшеклассникам темы. За четыре года «Классные встречи» стали хорошей традицией, поскольку подобное неформальное общение вдохновляет молодых людей на создание лучшей версии себя.

Для активистов муниципального отделения Российского Движения Детей и Молодежи «Движение первых» это уже четвёртая встреча с начала 2023 года.

Участниками «Классной встречи» стали озерские активисты «Движения первых» – обучающиеся 7-11 классов из школ: №21, №24, №25, №27, №30, №32, №33, №38 и лицеев №23 и №39.

Обучающиеся и председатели первичных отделений постоянно общаются и собираются на встречах муниципального актива Движения, которые проходят во Дворце творчества детей и молодёжи. Помогает старшеклассникам муниципальный координатор советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями – Арина Панина. Она же стала модератором «Классной встречи».

Диалог получился интересным для всех участников. Юноши и девушки задавали Евгению Юрьевичу интересующие их вопросы: о жизни, счастье, о будущем родного города, о развитии градообразующего предприятия, о карьере, профессиональном успехе, о современных российских политиках. Юным собеседникам импонировало то, что руководитель такого высокого уровня разговаривал с ними как со взрослыми, как с поколением, от которого зависит будущее округа. Во время мероприятия и после встречи любой активист мог также подойти и задать свой вопрос главе.

После встречи Евгений Щербаков поделился впечатлением от общения с молодым поколением озерчан:

– Подрастающее поколение Озерска очень интересное, со своими мыслями, они очень творческие, думающие, задают глубокие вопросы. Интересуются взрослыми серьёзными темами – экологией, развитием города, политиками, которые были в России. Такие встречи очень востребованы и имеют большой отклик у ребят. У них много вопросов, на которые они хотели бы получить ответы. Ответы они хотят получить от тех людей, которые уже состоялись. Им важно услышать мнение успешных взрослых людей и наложить его на свою жизнь, потому что все они лидеры и настроены на развитие. Они интересно ребята размышляют о счастье, говорят о том, что важно находить единомышленников, двигаться к какой-то важной цели, планируют, мечтают.

Уровень разговора получился серьёзный. Я считаю, что впереди у Озерска, у Челябинской области и у страны с таким поколением большое будущее.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54405/