Тотальные проверки ГИБДД пройдут в Челябинской области 6-9 мая.

Сообщается, что в праздничные и выходные дни будет увеличена плотность нарядов ДПС. «Инспекторы дорожно-патрульной службы нацелены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.

Сообщить о факте управления автомобилем нетрезвым водителем можно по телефонам 02 или 112. При возникновении затруднительных ситуаций в пути следует обращаться к ближайшему экипажу ДПС, говорят в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает строго соблюдать правила дорожного движения, особое внимание уделить детям, напомнить им правила поведения не только на дороге, но и во дворе.

https://dostup1.ru/society/Totalnye-proverki-GIBDD-proydut-v-Chelyabinskoy-oblasti-6-9-maya_162692.html