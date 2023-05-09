Забывать не имеем права: 9 мая в Озерске состоялся военный парад.

Парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно прошёл на площади имени Ленина и стал кульминацией торжественных мероприятий, посвящённых празднованию исторической даты.

Ровно в десять часов утра под музыку песни «Вставай страна огромная!», которую считают гимном Великой Отечественной войны, знамённая группа 93-й ордена Красной Звезды дивизии Росгвардии вынесла на площадь Государственный флаг и знамя Победы.

Военный парад принимал временно исполняющий обязанности командира 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ полковник Сергей Бернацкий. Командовал парадом полковник Дмитрий Толстиков.

С трибуны участников парада встречали и приветствовали жителей глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин, председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Среди почётных гостей на трибуне присутствовали ветераны, участники специальной военной операции, представители депутатского корпуса.

– 9 Мая – священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. В нем – история нашей страны, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, – отметил в своём поздравительном слове Евгений Щербаков.

– Сегодня среди нас наши земляки, бойцы, которые вернулись непосредственно из зоны боевых действий. На передовых позициях специальной военной операции они проявляли героизм и мужество, защищали нашу страну. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам.

Уверен, что наши военнослужащие с достоинством и честью выполнят любые поставленные задачи, обеспечат мир и спокойствие граждан страны, защитят нашу сильную и Великую Россию.

Торжественным маршем в этот день по площади Ленина прошли парадные расчёты войскового соединения, учащиеся озерских школ и Озерского технического колледжа. Вслед за пешим строем по площади проехала военная техника, в том и числе и те боевые установки, которые используются нашими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Многие жители округа, которые пришли на площадь посмотреть военный парад, пришли с портретами своих фронтовиков.

После парада жители округа не спешили уходить с площади. После официальной части по традиции на площади с театрализованным представлением выступила агитбригада гарнизонного клуба озерской дивизии.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54598/