Интервью с Главой Озерского городского округа Евгением Юрьевичем Щербаковым.

Сегодня мы хотим пригласить вас на прогулку! На прогулку по любимому городу вместе с его Главой — Евгением Юрьевичем Щербаковым.

Мы поговорим о будущем Озерска и о том, как каждый из нас может внести в клад в его развитие и преображение.