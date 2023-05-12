Интервью с Главой Озерского городского округа Евгением Юрьевичем Щербаковым.

12.05.2023 г., с 09.00 до 16.00 часов в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева. Подробнее
Парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно прошёл на площади имени Ленина и стал кульминацией торжественных мероприятий, посвящённых празднованию исторической даты. Подробнее
В дни празднования дня Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в округе, принимали в свой адрес теплые слова и поздравления. Ветеранов и тружеников тыла на дому поздравляли волонтёры, представители депутатского корпуса, концертные бригады учреждений культуры и гарнизонного клуба озерской дивизии. Подробнее
«Вечерняя зоря» - традиционное мероприятие, которое проводится в Озерске накануне 9 мая в память о воинах-освободителях нашей Родины, геройски погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). Подробнее
С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаем ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы! Подробнее