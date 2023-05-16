Заморозки в Челябинской области сохранятся до конца недели.

Заморозки в Челябинской области будут наблюдаться до конца недели – это следует из экстренного предупреждения синоптиков.

«Ночью 19-21 мая в отдельных районах сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы – до минус трех градусов», – говорится в сообщении на сайте регионального ЦГМС.

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений может привести к гибели сельскохозяйственных культур, увеличению числа пожаров в частном секторе из-за использования печного отопления и обогревателей.

По предварительным прогнозам, летнее тепло вернется на Южный Урал в начале следующей недели – днем будет минимум плюс 24, ночью – плюс 10.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-v-Chelyabinskoy-oblasti-sohranyatsya-do-kontsa-nedeli_163130.html