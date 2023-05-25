Состоялось плановое заседание Собрания депутатов.

Традиционно на майской сессии депутатским корпусом принимается решение об исполнении бюджета округа за прошедший год. Этот вопрос рассматривался первым в повестке рабочего заседания 25 мая.

Отчёт «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2022 год» представила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва.

Из доклада следует, что объем поступлений в бюджет Озерского городского округа в 2022 году сложился в сумме 4 346 млн рублей.

Елена Соловьёва отметила, что собственные налоговые и неналоговые доходы в отчётном периоде составили четвертую часть (25,3 процента или 1 098 млн рублей), при этом ежегодно эта доля увеличивается (показатель 2022 года вырос по сравнению с 2021 на 19,1 процента).

В отчетном году стабильно обеспечивалось финансирование расходных обязательств округа на сумму 4 308 млн рублей. Доля расходов социального характера составила более 80 процентов – 3 455 млн рублей (по сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 0,7 процента).

Одновременно с решением социальных задач, бюджетом обеспечивалось исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии округа на период до 2035 года (в сфере дорожного хозяйства, в учреждениях социальной сферы, на объектах коммунального хозяйства, инженерных сетей). На эти цели было направлено 90 млн рублей.

На благоустройство округа и дорожную деятельность было направлено 209 млн рублей. Мероприятия по благоустройству осуществлялись в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства» и двух муниципальных программ.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены шесть дворовых территорий и одно общественное пространство. Бюджет муниципальной программы составил 33 млн рублей.

На мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей и определенные с учётом их мнения, направлено 111,5 млн рублей (2,6 процента расходов бюджета), в том числе на реализацию инициативных проектов более 31 млн рублей.

В 2022 году продолжилась реализация национальных проектов, на эти цели направлено 45 млн рублей.

В завершение доклада Елена Соловьёва отметила, что по итогам 2022 года принятые обязательства округа были обеспечены и исполнены в полном объеме.

Отчет Озерского городского округа включен в консолидированную отчетность по региону. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа за 2022 год, проведенная Контрольно-счетной палатой округа, подтверждает его достоверность. 18 мая отчет прошел процедуру публичных слушаний, участники которых рекомендовали Собранию депутатов принять данный документ. Также отчёт был заслушан и согласован профильной депутатской комиссией, на сессии депутатским корпусом отчёт был единогласно утверждён.

В ходе заседания председатель Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа Юлия Сергеева представила отчёт о деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля за 2022 год. Она проинформировала депутатов о том, что по итогам 2022 года КСП округа завершено 14 контрольных мероприятий, в том числе три - в сфере закупок, одно совместное мероприятие с КСП Челябинской области, а также 14 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 9 экспертиз проектов муниципальных правовых актов, одно совместное мероприятие с КСП Челябинской области по анализу практики реализации инициативного бюджетирования в Озерском городского округе.

По результатам контрольных мероприятий устранено 77 нарушений. Предотвращены бюджетные потери в сумме 1, 436 млн рублей.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетной палатой на сайте органов местного самоуправления размещается вся необходимая информация.

В своём докладе председатель КСП не только подвела итоги работы за 2022 год, а также обратила внимание на то, что на 2023 год запланирована разработка классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля, который позволит систематизировать результаты работы КСП. Заслушав доклад Юлии Сергеевой, депутаты приняли отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа за 2022 год.

В ходе сессии также были приняты решения по ряду имущественных вопросов. Информационно депутатским корпусом был заслушан отчёт об использовании муниципального имущества.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54748/