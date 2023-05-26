В Кыштыме сняли противопожарный запрет на посещение лесов.

Леса в пределах Кыштымского городского округа снова открыты для людей. Снять ограничения, введенные в связи с особым противопожарным режимом, решила городская комиссия по ЧС в связи с установлением растительного покрова. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

Местные власти отмечают, что за пожароопасный сезон 2023 года на территории округа произошло 15 лесных пожаров на общей площади 79 гектаров. Это значительно больше средних показателей за последние пять лет.

Особый противопожарный режим в муниципалитете продолжает действовать. В лесной зоне, в садовых товариществах, поселках и частном секторе округа продолжаются рейды патрульных групп. На постоянном дежурстве находится пожарно-химическая станция ООО «Кыштымский лес».

Напомним, что особый противопожарный режим в лесах Челябинской области действует с 12 апреля. На территории всей области запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать бытовые отходы, мусор, жечь траву. Речь идет о землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-kyshtyme-snyali-protivopozharnyy-zapret-na-poseshchenie-lesov/