Северный ветер принесет прохладу в Челябинскую область.

В Челябинской области 5 июня действует штормовое предупреждение.

При переменной облачности прогнозируются кратковременные дожди, местами – сильные, возможны грозы, крупный град.

«Ветер северной четверти, его скорость 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25-27 м/с», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

«Погода меняется решительным образом. Температура воздуха на этой неделе, 5-11 июня, ожидается на 10 градусов ниже, чем в предыдущий период: в дневные часы плюс 17-22, ночью – 5-10. Вероятны кратковременные дожди. Прохладную погоду принесут атмосферные фронты, надвинувшиеся с Европейской территории России. Преобладающее направление ветра – северо-западное», – прокомментировали в Уральском УГМС.

https://dostup1.ru/society/Severnyy-veter-prineset-prohladu-v-Chelyabinskuyu-oblast_163850.html