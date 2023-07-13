Вниманию родителей, отправляющих детей в загородные оздоровительные лагеря на третью смену.

Отправка автобусов будет осуществляться 17 июля 2023 года с площади им. В.И. Ленина:

- ДОЛ «Отважных» - в 09:00,

- ДОЛ «Орленок» - в 10:00,

- ДОЛ «Звёздочка» - в 12:00.

Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии:

- путевки;

- медицинской справки 079/у;

- сертификата о прививках;

- копии страхового медицинского полиса.

Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха и оздоровления осуществляется в течение суток.

Устанавливается посещение детей родителями в специально отведенном месте по графику:

- будние дни - с 17:00 до 19:00,

- выходные дни - с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00.

Информация МБУ ДО "ДТДиМ".