Вниманию родителей, отправляющих детей в загородные оздоровительные лагеря на третью смену.

Отправка автобусов будет осуществляться 17 июля 2023 года с площади им. В.И. Ленина:
- ДОЛ «Отважных» - в 09:00,
- ДОЛ «Орленок» - в 10:00,
- ДОЛ «Звёздочка» - в 12:00.
Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии:
- путевки;
- медицинской справки 079/у;
- сертификата о прививках;
- копии страхового медицинского полиса.
Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха и оздоровления осуществляется в течение суток.
Устанавливается посещение детей родителями в специально отведенном месте по графику:
- будние дни - с 17:00 до 19:00,
- выходные дни - с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00.
Информация МБУ ДО "ДТДиМ".