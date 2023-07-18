Мошенники под видом работников банка похитили у озерчанина 4 млн. руб.

Житель Озерска подвергся обману по схеме «вам позвонили из службы безопасности банка».

Сотрудникам полиции 40-летний озерчанин пояснил, что неизвестная женщина позвонила ему в мессенджере и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что некий гражданин пытается оформить кредит на мужчину, поэтому ему необходимо зайти в личный кабинет банковского приложения и посмотреть вкладку «кредиты».

На потерпевшего было оформлено два кредита: в одном банке на сумму более 1 млн рублей, а в другом банке – почти 3 млн. При этом мужчина выполнил следующие указания лжеспециалиста и скачал приложение.

После этого «сотрудник банка» убедила потерпевшего снять денежные средства и перевести на карту одного маркетплейса, пояснив, что это необходимо для того, чтобы мошенники не воспользовались денежными средствами. Не зная кому, потерпевший перевел сумму 850 тыс. рублей.

Через некоторое время мужчина заподозрил что-то неладное и позвонил на горячую линию банка, где ему сказали, что он стал жертвой мошенников и отправил неизвестным около 4 млн рублей.

https://dostup1.ru/accident/Moshenniki-pod-vidom-rabotnikov-banka-pohitili-u-ozerchanina-4-mln_165663.html