Подключение горячего водоснабжения и предстоящий ZAMAN — главные вопросы прошедшего брифинга.

В ходе традиционного брифинга специалисты администрации ответили на отдельные обращения жителей по поводу подключения горячей воды и рассказали, чем удивит этнофестиваль национальных культур народов Южного Урала "Zaman-2023» на этой неделе.

Светлана Степанова, начальник Управления культуры и молодежной политики администрации округа:

- 5 августа при поддержке администрации Озерского городского округа на стадионе поселка Метлино во второй раз состоится этнофестиваль национальных культур народов Южного Урала "Zaman-2023». Он направлен на сохранение и популяризацию национальной истории, культуры и традиций малых народов, населяющих Челябинскую область.

Главная наша задача в этом году - привлечь внимание молодежи к фестивалю. Для подрастающего поколения будут организованы интерактивные площадки, где в интересной, познавательной форме дети и молодежь смогут погрузиться в культуру и историю башкир и татар. Планируется отдельная площадка – «Детский Zaman».

В программе фестиваля - концерт, в котором примут участие хореографические коллективы и вокалисты нашего Культурно-досугового центра, гости из Челябинска, Верхнего Уфалея, и особый интерес, думаю, вызовет приглашенная звезда – этнический коллектив «ZAINETDIN», в номерах которого очень искусно переплетены этнос и современность - это национальное горловое пение и оригинальная аранжировка.

Украшением фестиваля станет и еще одно – стрельба из традиционного лука. Мы проводим в Метлино финал соревнований «Северные амуры» (исторически сложившееся название, данное башкирским воинам французами в эпоху наполеоновских войн 1807—1814 годов). Лучники без ограничений по полу и возрасту будут состязаться целый день, они готовились к этому мероприятию заранее (стрельба требует определенных навыков и сноровки). Мы все продумали, чтобы соревнования прошли безопасно. Надеемся, будет очень зрелищно: участники выступят в национальных костюмах, в разных возрастных категориях будут определены лучшие стрелки.

Планируется много спортивных площадок – в том числе, гири, национальная борьба «Корэш» - вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), история которого уходит в древность.

География фестиваля – Южный Урал и Башкирия, она расширяется во многом благодаря тому, что мы проводим финал соревнований по стрельбе из лука, вокальные и хореографические коллективы приедут к нам.

В этом году фестиваль пройдет за счет средств, заложенных в муниципальную программу «Национальная политика и управление этноконфессиональными отношениями в Озерском городском округе». Содействие в организации окажут: ПО «Маяк», Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай», ОО «Башкирская национально-культурная автономия г. Чебаркуля и Чебаркульского района», администрация г. Верхнего Уфалея. Как и в прошлом году, активное участие в реализации масштабного проекта примут учреждения культуры нашего округа – КДЦ, театр «Наш дом», Центр культуры и досуга молодежи, Парк культуры и отдыха, на месте события большую работу по подготовке уже ведут начальник отдела по поселку Метлино Лариса Кунакбаева и депутат Собрания Ольга Хакимова.

- География фестиваля – Южный Урал и Башкирия, она расширяется во многом благодаря тому, что «Zaman» предоставляет возможность для общения людей разных национальностей, сближения культур, проявления любви к родному краю.

В эти дни мы делаем уборку, готовим парковочные места и приглашаем всех на праздник!

Наталья Левина, начальник Управления ЖКХ администрации округа:

- На сегодняшний день многоквартирные дома в Озерском городском округе подключены к горячему водоснабжению, остались отдельные адреса, где требуется регулировка внутренней системы, так как в ней образуются воздушные пробки. Иногда это связано с тем, что система горячего водоснабжения закольцована на верхних этажах в ванных комнатах, коммунальным службам надо попадать в квартиры (куда не всегда бывает доступ), иногда это воздушные пробки, которые образуются на чердаках.

В любом случае, при наличии проблемы с подачей ресурса в квартиры собственникам жилья надо обращаться в свою управляющую организацию: подается заявка в аварийную службу, слесарь выходит, проверяет сигнал, устанавливает причину отсутствия горячей воды. Зачастую, все решается быстро. Если это не связано с работами на наружных сетях (ММПКХ устраняет утечки или ведет плановый ремонт коммуникаций), то обеспечить население горячим водоснабжением - ответственность исключительно управляющих организаций.

С вопросами по оказанию коммунальных услуг можно обращаться в Управление ЖКХ (тел. 2-51-46, 2-84-99). Жители вправе направить заявление в Госжилинспекцию при возникновении любой проблемы в сфере ЖКХ– не только связанной с горячим водоснабжением. ГЖИ лицензирует деятельность управляющих организаций и осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований.

Наталья Левина также рассказала, что зачастую озерчане жалуются на проблемы с холодным водоснабжением (например, из «холодного» крана бежит горячая вода, она же - в бачке унитаза):

- В данном случае надо немедленно обратиться в управляющую организацию, чтобы специалисты вышли и сделали обход квартир «по стояку» – такая проблема, как правило, возникает при неисправности смесителя либо водонагревателя.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55296/