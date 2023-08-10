Молодёжь Озерска лето проводит ярко, спортивно, с пользой для родного города.

Этим летом в городе реализуется социальный проект «Все во двор!», который в 2023 году стал победителем конкурса Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Проект получил средства для реализации молодёжной инициативы по ремонту спортивных дворовых коробок и проведению турниров по стритболу и футболу. С инициативой выступила Общественная молодёжная палата Озерского городского округа, автором проекта стала студентка колледжа искусств Екатерина Макина:

– Основная часть проекта посвящена восстановлению спортивных дворовых площадок. Конечно, мы не можем восстановить их полностью, но мы красим борты, частично восстанавливаем защитную сетку, где-то меняем волейбольную сетку. Основной состав – это молодёжная палата, к нам присоединяются и другие активные молодые люди, и очень радует, когда выходят помогать ребята, которые живут в этих дворах.

Вторая часть спортивная. Сейчас у нас идёт турнир по стритболу и 17 августа стартует турнир по футболу. Мы с радостью приглашаем команды. Мы рассказали о нашем проекте в соцсетях и в СМИ, команды откликнулись. Кто-то занимается в секции, кто-то сам тренируется, здесь всё достаточно демократично, главное - желание поучаствовать, посоревноваться. Вчера, например, ребята просто увидели наше открытие и решили поучаствовать. Набралось у нас около десяти команд, всего более восьмидесяти участников от 14 до 18 лет.

Турнир по стритболу стартовал 9 августа на спортивной площадке лицея №39. Его участников поддержал глава округа Евгений Щербаков:

– Баскетбол и стритбол сейчас набирают обороты среди молодых людей. Озерчанка Екатерина Макина, собрала хорошую команду и с проектом «Все во двор!» выиграла грант Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Ребята в рамках проекта занялись ремонтом спортивных коробок, сейчас собрались, чтобы поиграть, посоревноваться.

Нынешнее поколение, как и мы в детстве, занимается спортом, ремонтирует спортплощадки. Мы так же в своё время самостоятельно ставили ворота с родителями, играли. Конечно, когда ты сам делаешь, ты уже к этому относишься бережно, как к своему. Заявились на турнир более восьмидесяти человек, в том числе три команды девочек - это очень хорошо. Все играют на достойном уровне. Видно, что у ребят горят глаза, все хотят победить. Очень радует, что в Озерске спорт развивается, что неравнодушные ребята поддержали такую хорошую инициативу. Конечно, это здорово!

В день торжественного открытия молодёжь пришли поприветствовать председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер и начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Сергей Степанов. Официальные лица пожелали участникам удачи, спортивного азарта и задора, отметили, что на игру по стритболу зарегистрировались и девушки, значит, популярность этого вида спорта не угасает.

– Такие летние турниры дворовых команд проводятся Молодежной палатой в нашем городе традиционно. Но несколько лет подряд молодежные команды играли только в дворовый футбол. Игры проводились в рамках разных социальных проектов. Например, в прошлом году это был проект с девизом «Выключи компьютер – пришло время дворовых игр!».

В 2023 году турниров стало два. Стритбол также был включен в проект, благодаря чему появилась возможность провести Первый городской турнир по стритболу среди озерской молодежи, – подчеркнул Сергей Гергенрейдер.

10 августа команды играли по принципу «каждый с каждым», в зачет шли набранные очки и по ним определились финалисты. В качестве главного судьи на соревнования был приглашён озерский тренер по баскетболу Егор Бушуев.

Победители женского турнира:

1 место - Команда «Mad’s», капитан Зулькарнаева Анастасия,

2 место - Команда «MiMiMaMaMu», капитан Патрина Виктория,

3 место - Команда «MADS 2», капитан Спиридонова Виктория.

Лучшим игроком признана Зулькарнаева Анастасия.

Победители мужского турнира:

1 место - команда «New Tornado», капитан Стравинский Данила,

2 место - команда «Агрессивные волки», капитан Кошкаров Илья,

3 место - команда «Чокурокуце», капитан Лыков Иван.

Лучшим игроком признан Петров Марк.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55402/