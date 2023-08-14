Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск провели встречу с бойцами строительных отрядов «Мирный атом – 2023».

В актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск студентов с приветственным словом встретили представители Общественного совета и совета ветеранов при УМВД, которые рассказали об истории нашего города и Озерской милиции, о ее руководителях и ветеранах.

Заместитель начальника Управления начальник ОРЛС подполковник полиции Елена Земцова рассказала бойцам о возможности поступления на службу в органы внутренних дел, а также о том какие требования предъявляются к кандидатам.

После вступительной части начальник отделения по г.Озерску межрайонного отдела «Северный» (дислокация г.Озерск) ЭКЦ майор полиции Александр Багаутдинов рассказал о тонкостях работы экспертно-криминалистического центра, наиболее ярких примерах раскрытия преступлений в нашем городе, где только благодаря проведенной ДНК-экспертизе преступники не смогли избежать наказания, и продемонстрировал снаряжения специального чемодана «Криминалист», с которым сотрудники полиции выезжают на место происшествия. Также у ребят была возможность самим попробовать снять отпечатки с различных поверхностей.

Младший инспектор-кинолог сержант полиции Кристина Яранова познакомила студентов с работой служебной собаки по кличке Деймон, рассказала о том, как дрессируют животных, а также объяснила на сколько важна и нужна работа кинологической службы. Под ее руководством немецкая овчарка выполнила основные команды послушания и продемонстрировала свои профессиональные навыки.

В завершении для бойцов мирного атома была проведена экскурсия в музее УМВД, где они познакомились с историей становления озерской полиции в разные годы, о ветеранах службы и направлениях работы подразделений.

Благодарим за фото пресс-службу МООО РСО.