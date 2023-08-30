Новые законы для россиян – изменения в сентябре 2023 года

С 1 сентября в России вступают в силу десятки новых законов в разных сферах жизнедеятельности. Изменения ждут, в том числе, сферы образования, транспорта, финансов.

ОБРАЗОВАНИЕ

В школы вернется серебряная медаль, упраздненная в 2014 году, – награду «За особые успехи в учении» II степени будут вручать за две оценки «хорошо» и остальные «отлично».

С 1 сентября вводится золотой стандарт образования – уже обновлены федеральные государственные образовательные стандарты. Для старшеклассников – по шести предметам: истории, русскому языку, литературе, географии, обществознанию и ОБЖ. В начальной школе стандарты появятся по чтению, русскому языку и окружающему миру.

В школы Южного Урала 1 сентября пойдут около 46 тыс. первоклассников

Для старшеклассников введут занятия по начальной военной подготовке: на НВП школьникам расскажут, как вести себя в экстремальных ситуациях, например, при пожаре, военных действиях, карантине или стихийных бедствиях, научат обращаться с оружием.

С 1 сентября в силу вступит закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду – без согласия родителей ребята могут помогать в библиотеке, убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории и заниматься другим трудом.

В школах появятся занятия по профориентации – готовить к выбору будущей профессии начнут с шестого класса, при этом каждое учебное заведение выберет для себя необходимый минимум – базовый, основной или продвинутый.

О других нововведениях в образовательной системе – в материале Агентства новостей «Доступ».

СОЦИАЛКА

Горячее питание для учеников начальной школы станет обязательным: получать горячие завтраки или обеды в зависимости от того, в какую смену учится ребенок, будут все обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных школах независимо от доходов их семей.

Социальных выплат на подготовку школьников к 1 сентября на федеральном уровне в 2023 году не предусмотрено. Однако родители могут получить региональные меры поддержки: в Челябинской области по решению губернатора многодетные малоимущим семьям, а также малоимущим семьям с детьми-инвалидами предоставляется единовременное социальное пособие в размере 1 500 рублей на подготовку детей к учебному году. С заявлением и документами можно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства до 20 октября включительно.

С 1 сентября пенсионерам старше 80 лет фиксированную часть пенсии увеличат вдвое с 7 567,3 до 15 134,6 рубля. При этом первую повышенную пенсию перечислят не раньше октября. Надбавку начислят автоматически – подавать заявление не нужно.

Также на перерасчет пособия могут рассчитывать россияне, которые закончили свою трудовую деятельность в августе, и те, кому с 1 августа установлена повышенная группа инвалидности. Прибавка начисляется не ранее чем через месяц после увольнения

Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные и раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. До сих пор родители ребенка-инвалида имели право на дополнительные четыре оплачиваемых выходных в месяц, но если эти дни не были использованы, они сгорали.

С 1 сентября инвалиды II степени и выше смогут воспользоваться услугами сопровождаемого проживания, которые включают реабилитацию и абилитацию, в том числе формирование у инвалидов навыков самообслуживания. Кроме того, персональный ассистент поможет подопечным получить образование или вести трудовую деятельность.В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки.

ФИНАНСЫ

Стать банкротом во внесудебном порядке можно будет с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей. Пенсионеры и получающие пособие на ребенка родители смогут подать заявление на признание их банкротами в упрощенном порядке. Это будет возможно, если их имущества для погашения долгов не хватает и в отношении них не был исполнен выданный не меньше года назад исполнительный документ. Кроме того, по новому закону повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно будет через пять лет, а не через десять, как это было предусмотрено раньше.

ТРАНСПОРТ

С 1 сентября жизнь российских водителей изменится: расширяется список нарушений, за которые можно будет получить штраф, а также вступают в силу новые ограничения. Основанием для штрафа могут стать подтекание тормозной жидкости, повреждение тормозных шлангов и неисправность антиблокировочной системы тормозов; использование в фарах источников света, которые не соответствуют требованиям, указанным в эксплуатационной документации, а также затрудняющие обзор предметы на лобовом стекле. Кроме того, вступает в силу запрет ездить на несезонной резине.

Изменения коснутся службы такси. Поездки станут более безопасными – пассажир будет уверен, что к нему на заказ приехал водитель с официальным разрешением. Самозанятые с 1 сентября смогут работать в такси легально. Для этого нужно подать заявку в МФЦ или через портал госуслуг. Также необходимо предоставить права категории В, справку об отсутствии судимостей, медсправку и подтвердить водительский стаж от трех лет. Предварительно водителю нужно заключить договор со службой заказа.

Водителям такси запретят перерабатывать. В частности, самозанятые таксисты не смогут работать более 40 часов в неделю и более 10 часов в сутки. Это время может быть увеличено на два часа в день в целях завершения заказа. Для учета времени нужно будет вести журнал или установить на автомобиль тахограф.

Грузовики, используемые для международных автомобильных перевозок, должны будут резервировать время для пересечения границы РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Еще в семи маршрутках в Челябинске в сентябре подорожает проезд.

В Челябинске выпустили в рейс 10 новых троллейбусов – машины, собранные в южноуральской столице, начали работать на маршруте № 19 и с 1 по 10 сентября будут возить горожан бесплатно.

Безбилетников до 16 лет теперь запрещено высаживать из поезда дальнего следования, если они едут без сопровождения взрослых.

С 1 сентября в поездках дальнего следования запретят пользоваться музыкальными колонками, а также играть на музыкальных инструментах. Ужесточились и правила перевозки мелких собак: теперь они должны путешествовать либо в специальной переноске, либо по правилам для крупных собак – сидеть на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем хозяина.

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Подорожают вейпы и айкосы – в России вводятся минимальные цены на никотиносодержащую продукцию. Также закон запрещает розничную торговлю вейпами и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов; не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-sentyabre-2023-goda_167376.html