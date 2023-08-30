Полицейские Озерска задержали 15-летнего курьера мошенников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск задержали 15-летнего подростка, выполнявшего роль курьера мошенников.

Задержание произошло по горячим следам, когда молодой человек возвращался деньгами, полученными от очередной жертвы. У 98-летней старушки он забрал 600 тысяч рублей, которые та отдала за помощь родственнице, якобы попавшей в ДТП. Но, благодаря сотрудникам полиции, перевести эти деньги сообщникам он не успел.

Кроме того, полицейские установили, что таким же образом подросток получил 200 тысяч от 85-летней пенсионерки.

Школьник рассказал, что узнал о подобном виде заработка на канале знакомств популярного мессенджера. Он познакомился с неизвестной девушкой, которая предложила работу курьера. Ему нужно было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. Определённый процент от отправленной суммы оставался в качестве вознаграждения за проделанную работу.

Молодой человек пояснил, что хотел заработать, но каким способом он бы получил эти деньги, даже и не подозревал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что информация о попавшем в беду родственнике – стандартная уловка мошенников. При поступлении подобного рода звонков необходимо сразу перезвонить близкому человеку. Даже если тот не берет трубку, стоит позвонить знакомому, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее.

Жителям области, которые находятся в поиске работы, полицейские настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных предложений. Вас должно насторожить, что работодатель пишет от неизвестного лица, ваше общение происходит исключительно в мессенджерах, вам обещают заработать легкие и быстрые деньги. Все это говорит о криминальном характере заработка, что влечет за собой уголовную ответственность