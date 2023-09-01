Алексей Текслер учредил премию за помощь семьям с детьми.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер учредил новую премию, которую будут вручать молодым специалистам, работающим в системе соцзащиты за разработку новых программ и методик для помощи семьям с детьми. Каждый год премия в размере 240 тысяч рублей будут получать десять молодых специалистов (до 35 лет).

— Сегодня в целом государственная политика направлена на помощь и поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации, этому много времени и внимания уделяет Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Премия дает возможность поддержать талантливых сотрудников социальной защиты, внедряющих инновационные методы в работу с семьями с детьми, мотивировать специалистов на дальнейшее профессиональное развитие, — пояснил Алексей Текслер.

Победителей, которым вручат 10 премий, выбирают по следующим номинациям:

«В кругу семьи» — авторская методика для лучшей эффективности деятельности учреждений, которые оказывают соцуслуги и соцподдержку детям и семьям;

«Право быть равным» — авторская методика для лучшей эффективности деятельности учреждений, которые оказывают соцуслуги и соцподдержку семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, помогают в реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с OB3;

«Счастье в доме» — авторская программа и методика по поддержке детей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (профилактика семейного неблагополучия);

«Помощь беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, оказавшимся в кризисной ситуации»;

«Защитим детей от насилия»;

«Цифровые решения в интересах семей и детей».

Подать заявку на участие можно в министерство социальных отношений Челябинской области с 1 по 29 сентября 2023 года.

Отметим, что регион активно создает новые меры поддержки для семей с детьми. Так, семьям, у которых родился ребенок, полагается областное единовременное пособие, независимо от дохода семьи. Также в регионе предусмотрены ежемесячные пособия на первого, второго и последующих детей, областной материнский капитал и другие выплаты. К 1 сентября малообеспеченным семья с детьми полагается единовременная выплата для подготовки в школу.

— По поручению губернатора Алексея Текслера мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей, — рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Кроме того, в регионе активно развиваются и благотворительные направления по помощи семьям, причем в разработке этих проектов могут принять участие все желающие.

— Особого внимания заслуживают инициативы НКО и жителей, которые активно осваивают социальное проектирование. Призываю школьников, студентов, работающую молодежь, поколение «серебряного возраста» подключаться к социальному проектированию, — отметила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, что обо всех выплатах, пособиях, а также о новой премии можно узнать на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.

https://hornews.com/news/leksej_eksler_uchredil_premiyu_za_pomoshh_semjam_s_detmi/