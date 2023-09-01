В Челябинской области выпал первый снег.

В последний день лета в национальном парке «Таганай» выпал первый снег. Сотрудники нацпарка объяснили, что по ночам на горных вершинах температура далеко не летняя — всего плюс два градуса.

— Хотя, если вспомнить, что на здешний климат оказывает ощутимое влияние умеренно-влажный воздух Арктики, а на высокогорье в среднем на три градуса холоднее, чем в долинах, всё встаёт на свои места, — отметили в национальном парке «Таганай».

Сейчас слой снега совсем небольшой, и лежит он лишь на вершине. Однако осенью горы начнут белеть ещё сильнее. Так, в прошлом году на Таганае уже в конце сентября наступила настоящая снежная зима.

https://hornews.com/news/eljabinskoj_oblasti_vypal_pervyj_sneg/