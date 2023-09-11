В минувшие выходные в Озерске проходил финал спортивного Чемпионата среди дошкольников «Школы Росатома» по АТОМболу 5+.

Трехдневное образовательное событие организаторы назвали «Энергия атома». С 8 по 10 сентября на Чемпионат в Озерск приехали около пятидесяти детей из восьми городов-участников проекта «Школа Росатома»: Заречного, Зеленогорска, Нововоронежа, Лесного, Новоуральска, Озерска, Соснового Бора и Трехгорного.

8 сентября во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжественное открытие финального этапа Чемпионата, прошла жеребьёвка, в ходе которой в группу А вошли команды: Лесной, Сосновый бор, Новоуральск, Зеленогорск. В группу Б: Нововоронеж, Озëрск, Заречный, Трехгорный. Также участники Чемпионата познакомились с Озерском и его историей в театре кукол "Золотой петушок" на спектакле "Вовка из Сороковки".

Родители также время провели с пользой. Эксперт инновационной сети дошкольных учреждений проекта "Школы Росатома" Елена Непомнящая и сотрудники детского сада "Звездочка" рассказали взрослым о пользе и необходимости игры в развитии детей. В завершении вечера малыши и взрослые стали участниками шоу мыльных пузырей.

9 сентября в спортивном комплексе "Лидер" прошли отборочные игры.

По итогам игр места распределились следующим образом:

в группе А:

4 место - Сосновый Бор

3 место - Новоуральск

2 место- Лесной

1 место- Зеленогорск

в группе Б:

4 место - Нововоронеж

3 место - Трёхгорный

2 место - Заречный

1 место - Озерск

После перерыва в ДТДиМ дети отправились на космодром " Звёздный", где строили ракеты. Вечером юных чемпионов ждала экскурсия в Детский эколого-биологический центр, они побывали в ботаническом саду и контактном зоопарке, посмотрели цирк животных имени Каштанки.

10 сентября команды отыграли свои финальные игры. По результатам игр команда Заречного стала бронзовым призёром, команда Зеленогорска – серебряным. Победителем Чемпионата стала команда Озерска. Маленькие спортсмены получили заслуженные кубки, медали и подарки.

Использованы материалы Управления образования администрации и фотографии Александра Волошина.