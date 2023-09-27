30 октября в Челябинской области произойдет оптимизация структуры налоговых органов региона.

Оптимизация структуры налоговых органов Южного Урала - важный шаг к совершенствованию налоговой системы, улучшению бизнес-климата в регионе, повышению эффективности работы и сокращению расходов на содержание налоговых органов. Основная цель – улучшение условий предоставления жителям области государственных услуг и повышение качества налогового администрирования.

Важно, что точка обслуживания и приема налогоплательщиков останется неизменной, - заявители смогут, как и раньше, посещать налоговый орган по месту учета. График работы в территориальных налоговых органах также останется прежним: понедельник, среда – с 9:00 до 18:00; вторник, четверг – с 9:00 до 20:00; пятница с 9:00

до 16:45.

С 30 октября 2023 года реорганизация коснется всех территориальных налоговых инспекций региона. При этом численность сотрудников налоговой службы региона останется прежней. В результате укрупнения в Челябинской области будут осуществлять деятельность 11 налоговых инспекций, включая 12 территориально обособленных подразделений. Три вновь созданные в регионе инспекции будут специализированными, и выполнять отдельные задачи налоговой службы по контрольной работе и урегулированию долга - два Центра компетенций по контрольной работе, в которые будут переданы функции контрольно-аналитической работы, планирования и проведения выездных налоговых проверок (межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы №№ 24, 25 по Челябинской области), и Центр по управлению долгом (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Челябинской области). При этом по вопросам задолженности в созданный Центр по управлению долгом плательщики смогут обратиться лично и через налоговые инспекции по месту учета.

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· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области присоединится к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области (код НО – 7456). Адрес центрального офиса: 455038, Челябинская область, Магнитогорск, пр. Карла Маркса,158/1 (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресам: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 65 (ЕРЦ - прием корреспонденции, личное посещение); г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12Б (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Челябинской области присоединятся к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Челябинской области (код НО – 7460). Адрес центрального офиса: 454038, г. Челябинск, ул. Часовая,6 (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресам: г. Кыштым, ул. Юлии Ичевой, 175; с. Чесма, ул. Ленина, 76 (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Челябинской области) (код НО – 7447). Адрес центрального офиса: 454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 60 А (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресу: г. Верхний Уфалей, ул. Уфалейская, 5 (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области) (код НО – 7448). Адрес центрального офиса: 454100, г. Челябинск, ул. Чичерина, 13 А (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресу: г. Златоуст, пр. Мира, 37 (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Центральному району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 28 по Челябинской области) (код НО - 7453). Адрес центрального офиса: 454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой 47 А (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов, д.2А (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Советскому району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 29 по Челябинской области) (код НО – 7451). Адрес центрального офиса: 454048, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2 (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресу: г. Южноуральск, ул. Победы, 6 (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области) (код НО – 7449). Адрес центрального офиса: 454129, г. Челябинск, ул. Суркова, 25 (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресам: г. Копейск пр. Коммунистический, д.20; с. Еткуль, ул. Первомайская, 8; г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 4 (прием корреспонденции, личное посещение).

· Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Челябинской области присоединится к ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска (переименована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 31 по Челябинской области) (код НО – 7452). Центральный офис будет располагаться по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, 25 (прием корреспонденции, в том числе почтовой; личное посещение). На администрируемой территории граждане также смогут обратиться в налоговый орган по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 63 (прием корреспонденции, личное посещение).

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Областное налоговое ведомство обращает внимание, что налогоплательщики помимо личного посещения инспекций имеют возможность воспользоваться и другими способами:

· Направив обращение с помощью электронных сервисов ФНС России «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.gov.ru

· Позвонив по единому федеральному номеру Контакт - центра ФНС России

8-800-222-22-22 (звонок по России – бесплатный; есть возможность соединения с налоговой инспекцией местного уровня) или на контактные номера телефонов территориальных налоговых инспекций, информация о которых размещена на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения».

Также в Челябинской области услуги ФНС России можно получить в 234 точках обслуживания территориальных отделов МФЦ Челябинской области. Во всех МФЦ организовано предоставление 20 услуг ФНС России, в том числе по государственной регистрации, выдаче ИНН, предоставлению информации о задолженности, приему деклараций 3-НДФЛ и документов по имущественным налогам физических лиц, приему заявлений о доступе к личному кабинету для граждан, предоставлению налоговой льготы и уведомлений по имущественным налогам.

Бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой обеспечивают более 60 интернет - сервисов, размещенных на сайте www.nalog.gov.ru, каждый из которых позволяет получать информацию вне зависимости от времени и места нахождения.

Электронные услуги ФНС России доступны также пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг. Получать информацию, платить налоги вовремя, сокращать сроки получения документов и снижать затраты на почтовые расходы позволяет широкий функционал Личных кабинетов сайта ФНС России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55813/