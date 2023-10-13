Депутаты включились в работу с инициативными проектами-2024.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов, общественно значимым в повестке дня стало назначение собраний (конференций) по вопросам реализации инициативных проектов на территории округа в 2024 году.

Напомним, что в областном бюджете на инициативные проекты 2024 года для Озерского городского округа предусмотрено почти 74 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Порядок освоения этих средств определен региональным законодательством. Установлено, что заявки от инициативных групп на следующий период принимаются с 10 октября по 1 ноября 2023 года.

До подачи заявки необходимо сделать три важных шага: получить приказ Управления имущественных отношений об определении территории, на которой будет реализовываться проект (оформление занимает не более трёх дней), выбрать дату проведения собрания граждан (все инициативные проекты должны пройти процедуру обсуждения и иметь поддержку жителей), подтвердить дату проведения собрания граждан в представительном органе местного самоуправления.

На предыдущей сессии, которая состоялась 21 сентября, в Собрание депутатов с семью проектами заявились пять юридических лиц и две инициативные группы, были назначены собрания в поддержку этих проектов. Сегодня, 13 октября, местные парламентарии подтвердили дату проведения собраний граждан еще по 63 инициативным проектам, которые предполагается реализовать в округе, в том числе 19 – в поселках Новогорный и Метлино. В этот раз в Собрание депутатов обратился 31 инициатор: одна группа граждан, четыре индивидуальных предпринимателя и в основной массе - юридические лица.

Как пояснили специалисты администрации, из года в год заявок на реализацию инициативных проектов подается столько, что на всех средств не хватает. Учитывая, что в этот раз финансирование увеличилось значительно, можно предположить, что большинство проектов 2024 года получат финансовую поддержку и будут реализованы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55987/