В ГИБДД рекомендуют челябинцам начать активную подготовку к зимнему сезону.

Госавтоинспекция порекомендовала водителям заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю в связи с перепадом температуры.

«Учитывая, что на Южном Урале погода переменчивая, автолюбителям не следует затягивать с посещением станций техобслуживания. Своевременная замена шин поможет избежать автоаварий», – предупреждают сотрудники Госавтоинспекции Кыштыма.

Водителям также следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения: соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.

«Это позволит уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями», – отмечают специалисты.

В начале сезона похолоданий на дорогах возможно образование наледи, водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорог, что может привести к риску увеличения количества ДТП и мелких аварий, основная причина которых – пренебрежение правилами безопасности и невнимательность.

https://dostup1.ru/society/V-GIBDD-rekomenduyut-chelyabintsam-nachat-aktivnuyu-podgotovku-k-zimnemu-sezonu_169102.html