Брифинг 23 октября 2023 года.

23 октября специалисты администрации ОГО встретились с журналистами на традиционном брифинге. Начальник управления экономики Александр Жмайло рассказал о ходе реализации программы "Инициативного бюджетирования" в округе, а начальник управления культуры и молодёжной политики Светлана Степанова - о подготовке округа к новогодним праздникам.

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