Челябинская область включена в топ-20 самых читающих регионов России в 2023 году.

Челябинская область включена в топ-20 самых читающих регионов в 2023 году

Сообщается, что лауреатами Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» стали Нижегородская и Ленинградская области, Ставропольский край. Звания «Литературный флагман России» удостоена Республика Татарстан. Белгородской области, которая ранее уже одерживала победу, присвоен статус «Территория книги и чтения».

«В двадцатку также вошли Москва и Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа», – перечисляет регионы пресс-служба Российского книжного союза.

В этом году участие в конкурсе приняли все 89 областей, краев, республик и округов, включая новые регионы.

«Каждый субъект РФ представил наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и открытия новых книжных пространств. При выборе победителя также учитывались региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленная в анкетах статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре», – говорится в комментарии.

Конкурс стартовал в 2015 году в Год литературы в России.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-vklyuchena-v-top-20-samyh-chitayuschih-regionov-Rossii-v-2023-godu_169834.html