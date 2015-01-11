Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня пятница, 10 ноября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 2° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Монтажников 50-1к с 8.30 до 12 час

Иртяшская 7-6,7п, Чапаева 7 с 9 часов до оконч

Дзержинского 35-14п, 59-5п, К Маркса 2-5п, 4-2п с 9 до 12 час

Гайдара 24-7,8п с 9 до 13 час

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Монтажников 50-1к с 8.30 до 12 час

Иртяшская 7-6,7п с 9 часов до оконч

Дзержинского 35-14п, 59-5п, К Маркса 2-5п, 4-2п, Гайдара 16-3,4п с 9 до 12 час

Гайдара 24-7,8п с 9 до 13 час

Вниманию жителей округа!

За прошедшие сутки на большинстве водоемов области отмечался неустойчивый гидрологический режим. С понижением температурного режима образуется ледяной покров на водоёмах. Помните о том, что тонкий лёд на водоёмах является источником повышенной опасности. Будьте внимательны! Не выходите на лёд водоёмов, пока он не стал прочным!

Вниманию родителей!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду. Будьте бдительны, не рискуйте самым дорогим - здоровьем и жизнью! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «112».

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56203/