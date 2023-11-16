Афиша с 20 по 26 ноября 2023 года.

С 13 по 22 ноября проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Подробнее