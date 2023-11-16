Афиша с 20 по 26 ноября 2023 года.

Грузовой лунный модуль проектировали студенты миасского ЮУрГУ. Предполагается, что части модуля можно выводить на орбиту многоразовой ракеты-носителя «Корона», сборка и заправка будут происходить на низкой околоземной орбите. Подробнее
14.11.2023 года около 18 часов 16 минут, на 6 км. шоссе Озерское, водитель, управляя автомобилем марки Ниссан, не выбрал скорости, обеспечивающей достаточный контроль за движением транспортного средства. Подробнее
С 13 по 22 ноября проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Подробнее