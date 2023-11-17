Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году, экзамены начнутся в марте.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля.

Как следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, проведение экзамена разделено на три периода: досрочный (с 22 марта по 22 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

«Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых», – комментируют в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня.

С 20 июня по 1 июля проектом расписания предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов, в соответствии с проектом приказа, также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 21 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

Проведение основного периода экзаменационной кампании 2024 года завершится 2 июля.

https://dostup1.ru/society/Opublikovano-raspisanie-provedeniya-EGE-i-OGE-v-2024-godu-nekotorye-ekzameny-proydut-v-marte_170431.html