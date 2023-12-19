2023-12-21PKT07:55:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.12.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг, 21 декабря 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +1 °С • атмосферное давление 735 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветер Юго-Западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 7 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Луначарского 9 с 8.30 до 17 час Семенова 10-2п, 6а -4п, Калинина 13-3п с 9 до оконч. К.Маркса 32а -2п, с 9 до 12 час 2 В сетях электроснабжения: К.Маркса 8-2п, Октябрьская 40 с 13 до16 час 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Луначарского 9 с 8.30 до 17 час Дзержинского 60, Семенова 10-2п, 6а -4п, Калинина 13-3п с 9 до оконч К.Маркса 32а -2п, с 9 до 12 час Октябрьская 26 – 3п с 9 до 14 час Гайдара 7, 25-4п с 9 до 13 час Вниманию озерчан! До 17 час 30 декабря 2023 г. в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе по ул. Советская 23, будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Строительная до ул. Свердлова). Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути. Уважаемые озерчане! В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны! Вниманию руководителей организаций! В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается: -организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог. Вниманию жителей округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 21 декабря 2023 на территории Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, осадки в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. · рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях); · закройте окна и форточки; · вещи с лоджий и балконов рекомендуется занести в комнату; · необходимо воздержаться от выхода на рыбалку, выездов за пределы округа; · важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; · если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине; · нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение снежных масс; · смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; · рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от зданий и деревьев. Единый телефон в случае беды - 112. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 декабря 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью в горах до умеренных, в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления (налипание мокрого снега на провода, гололёд, гололедица). Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до -5°, днём от 0° до +5°. НЯ: 21 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ночью в западных районах умеренных осадки в виде снега, мокрого снега, днём возможно с дождём, местами гололёдные явления, налипание мокрого снега на провода. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при осадках, гололедных явлениях и метелях, а также из-за обильного образования водяных паров на выходе выхлопных систем и выхода из строя узлов, и агрегатов автомобилей при низких температурах, и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий 4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 159 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56675/ alebedeva 2023-12-21PKT07:55:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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