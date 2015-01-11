«Вдохновение» стал Лауреатом I и II степени

В воскресенье, 11 декабря, в Озерске состоялся IX Областной фестиваль классического танца в рамках Федеральной акции празднования 200-летия М.И.Петипа. На сцене Дворца культуры «Маяк» демонстрировали уровень своего мастерства и школы танцовщицы лучших коллективов области: «Классик-лайн» (г. Миасс), «Грация» (г. Челябинск), «Адажио» (г. Челябинск), «Фуэте» (г. Снежинск), «Сграффито» (г. Южноуральск), «Вдохновение» (г. Озерск) и другие.

Юные исполнительницы соревновались в нескольких номинациях: «классический танец», возрастная категория до 12 лет и от 13 лет и старше, и «современная хореография», возрастная категория до 12 лет и от 13лет и старше. Конкурсные выступления оценивало компетентное жюри в составе:

председатель – Профессор ЧГИК, Почетный работник высшего специального образования России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, Председатель ассоциации деятелей хореографического искусства Челябинского отделения музыкального общества, заслуженный работник культуры РФ Тамара Борисовна Нарская;

член жюри – Ведущий преподаватель отделения хореографии «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского», Заслуженный работник РФ Гурская Елена Александрона;

почетный член жюри Заслуженный работник РФ, Лауреат Премии Фонда развития народного танца Н.Карташовой и Т.Реус Меркулов Борис Петрович;

почетный член жюри Заслуженный работник РФ, советник по культуре администрации Озерского ГО Саморуковская Маргарита Алексеевна.

Лучшей в номинации «Классический танец» соло стала Ковина Карина из Южноуральска, которая завоевала «Гран-При» фестиваля. Она исполнила вставную вариацию из балета «Жизель» и вариацию Китри из балета «Дон Кихот». В этой же номинации в возрастной категории до 12 лет Лауреатом I степени стала Щетинина Яна (коллектив «Классик-лайн»), исполнившая номер «Птичка», а в возрастной категории от 13 лет Лауреатом I степени – Боргер Татьяна (коллектив «Классик-лайн») за вариацию из балета «Раймонда». Народный коллектив студия классического танца «Классик-лайн» из Миасса стал Лауреатом I степени за ансамблевое исполнение сцены «Сон» из балета «Дон Кихот». Этот коллектив был признан лучшим и получил звание «Гран-При» фестиваля.

Город Озерск был представлен на фестивале Образцовым коллективом хореографической студией «Вдохновение». Жюри высоко оценило выступление участников студии, по результатам конкурса коллектив стал Лауреатом I степени и Лауреатом II степени в номинации «Современная хореография» в двух возрастных категориях.

Поздравляем всех детей, родителей и руководителей с успешным выступлением!