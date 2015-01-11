Александр Кузнецов: «Челябинские школьники в пятерке сильнейших в мире»

Для образовательной сферы Челябинской области уходящий год не был ознаменован громкими премьерами и анонсами. Скорее, это был год проверки на работоспособность ранее принятых решений. О том, что показала эта проверка, корреспонденту «Южноуральской панорамы» рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

— Александр Игоревич, какие события 2016 года из сферы образования в Челябинской области вы бы особо отметили?

— Самое главное — 2016‑й стал первым годом реализации федерального проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Мы в этой программе выглядим достаточно неплохо. Одна школа на Тополиной аллее в Челябинске уже на выходе, фактически образовательный процесс в ней уже начался. Сейчас там дооформляются документы, допоставляется оборудование. Началась стройка еще двух объектов, тоже достаточно мощных и амбициозных: в Парковом и в поселке Есаульском Сосновского района.

Если говорить о содержательной стороне дела, то готовимся к первой итоговой аттестации девятиклассников, обучавшихся по новым образовательным стандартам (ФГОС). Если помните, несколько лет назад как пилотный регион начали внедрять у себя эти стандарты, и теперь девятиклассники, которые обучались по ним с первого класса, подошли к итоговой аттестации. И мы рассчитываем, что аттестация продемонстрирует успешность этих ФГОСов, тем более что она уже подтверждена международными сравнительными исследованиями. Буквально на днях опубликованы материалы исследования TIMSS, касающегося обученности математическим и естественнонаучным дисциплинам. И мы радуемся, потому что наши четвероклассники и восьмиклассники находятся в пятерке сильнейших в мире. А выпускники профильных классов и физматшкол вообще первые. А последнее международное исследование PISA показало существенный рост читательской, математической и естественнонаучной грамотности наших школьников по сравнению с 2012 годом. Мы считаем, что во многом это заслуга новых госстандартов.

Если говорить о среднем профессиональном образовании, то очень меня порадовал сектор подготовки специалистов для сельского хозяйства. В Аргаяшском районе наладилось очень серьезное сотрудничество между аграрным техникумом и Продкорпорацией, и качество подготовки специалистов там, на мой взгляд, сейчас отвечает европейским и мировым требованиям.

Наконец, региональный проект ТЕМП, который, по сути, аккумулирует все вышеперечисленные достижения, в этом году получил одобрение на федеральном уровне. Недавно мой заместитель Елена Коузова рассказывала об этом проекте на форуме в Ярославле. А попросили нас об этом потому, что на последней всероссийской инженерной олимпиаде «Звезда» южноуральские школьники забрали больше половины всех призовых мест.

Школа компетенций

— Чем отличаются новые ФГОСы от старых, что их внедрение сразу отразилось на качестве обученности школьников?

— Советское образование или российское образование 90-х и «нулевых» годов было предметно ориентированным, то есть носило сугубо академический характер и страдало неумением выпускников и школ, и вузов применять знания на практике. Нас учили математике ради математики, физике ради физики, и мы все знали, но ничего не умели. Сейчас акцент сделан на том, чтобы ребенок умел применять полученные академические знания на практике. Школьник, обучающийся по новым ФГОСам, должен не только на уроки ходить и оценки получать, но и в течение учебного года реализовать как минимум один проект под руководством педагога или старших товарищей. Теперь школа не только дает знания, но и формирует компетенции. Кстати, проект по созданию новых мест в школах появился именно в связи с переходом на ФГОСы. Чтобы они могли реализовываться в том виде, в каком они были задуманы, вторая половина дня у школьника должна быть свободна от академических занятий и посвящена проектной деятельности и дополнительному образованию. По сути дела, школа теперь ответственна за весь образовательный процесс ребенка, который может протекать за пределами классов и даже за пределами школы.

— Но ведь такой принцип предъявляет особые требования не только к процессу обучения, но и к инфраструктуре школы.

— Конечно! Недавно читал комментарии к новости по поводу строительства школы в Парковом. Там одна коробка 600 с лишним миллионов стоит, а с оборудованием — 870-880 миллионов. И вот народ начал возмущаться: зачем такая дорогая школа? Но, во-первых, сейчас изменились требования к школьным зданиям, которые включают, например, два больших спортзала, широкие коридоры, огромные рекреационные зоны. И эта школа в Парковом на 1125 человек имеет площадь 33 с лишним тысячи квадратных метров. А типовые школы, в которых мы с вами учились, они, как правило, от 5 до 7,5 тысячи «квадратов» на 1200 человек.

Во-вторых, весной этого годы вышел приказ федерального Минобрнауки о том, какое движимое оборудование должно быть в новых школах: компьютеры, проекторы и т. д. И когда мы посчитали перечень, то получилось, что в расчете на одного ребенка нужно закупить оборудования на 170-180 тысяч рублей. Так что инфраструктура современной школы — это просто какой‑то космос по сравнению с тем, что было раньше. И теперь все школы будут строиться такими. Наверно, этому стоит порадоваться, но это непростое дело, требующее серьезных ресурсов. И возможности таких школ должны использоваться по полной: они должны работать с утра до вечера, каждый день, включая выходные дни.

Педагогика по Макаренко

— Проект ТЕМП реализуется в области уже два года. Можно ли оценить его эффективность?

— Один из основных показателей по этому проекту — это доля детей, которые по окончании школы выбирают для сдачи в качестве государственной итоговой аттестации предметы естественнонаучного цикла. И за последние два года этот показатель подрос почти на 5 %, что для нас стало даже немного неожиданным, потому что мы не рассчитывали на такие темпы. Второй показатель — это поступающие в учреждения среднего профессионального образования. Здесь мы видим две очень хорошие вещи. Первое — появился конкурс на специальности, связанные с реальным сектором экономики: строительство, металлообработка, мехатроника и т. д. Конкурс есть практически везде, а в Челябинске и Магнитогорске он достигает 2-2,5 человека на место. Второе — в учреждения СПО стали приходить выпускники с высокими баллами в аттестатах за 9‑й класс. Если раньше техникумы и ПТУ воспринимались как отстойники для троечников, то сейчас доля детей, которые приходят туда с хорошими оценками, существенно выросла. Средний балл аттестата сейчас где‑то на уровне 4,2, то есть там учатся хорошисты. Из таких ребят, конечно, потом получатся и более продвинутые специалисты.

Из того, над чем еще надо поработать, я бы назвал охват детским техническим творчеством. Пока что цифры неудовлетворительные, на мой взгляд.

— Вы высоко отозвались об Аргаяшском аграрном техникуме. Что там такого особенного?

— Прежде всего хочу сказать, что я очень горячий сторонник макаренковского движения в педагогике. Когда ребенок трудится на высокотехнологичном производстве, создает нужный обществу продукт и при этом что‑то зарабатывает — это лучшая форма воспитания. Не всем удается это организовать, но у нас в области есть несколько колледжей и техникумов, которые наладили у себя производства с участием студентов, которые не только приносят определенный доход, но выполняют важную педагогическую функцию. Среди них и Аргаяшский техникум, который в сотрудничестве с Продкорпорацией Челябинской области наладил у себя выращивание картофеля по современной технологии. Я когда это сам увидел, то был просто в шоке. Обычно такое только в «Ютубе» показывают в роликах про выращивание редиски где‑нибудь в Голландии или помидоров в Израиле. Так вот в Аргаяше сейчас то же самое. Там на 30 гектарах студенты выращивают картошку механизированным способом. Вручную ничего не делают. Сажают, удобряют, окучивают, выкапывают — все на комбайнах. Причем техника вся «буржуйская». Мало того, они собирают у себя селекционеров со всей страны и выбирают лучшие семена. Подбирают к ним правильные удобрения, учатся их вносить. И урожайность у них существенно выше, чем по области, по России. Два года они к этому шли и вот в этом году презентовали. Подобные примеры есть и в других образовательных учреждениях, применительно уже не к сельскому хозяйству, а к машиностроению или металлургии. И, конечно, отучившись там, ребята чувствуют себя на равных со специалистами мирового класса.

Руслан Сафин

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