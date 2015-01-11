ГИБДД предупреждает: зимние забавы детей могут быть опасны!

С приходом зимы появилась проблема несанкционированных горок для катания. Дети находят развлечения, превращая снежные валы в ледяные горки, которые зачастую находятся вблизи дорожного полотна, и при этом рискуют попасть под колеса автомобиля.

Несанкционированные горки на дорогах становятся одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В зимнее время дети превращают снежные валы, зачастую расположенные вблизи дорожного полотна, в ледяные горки и при этом рискуют попасть под колеса автомобиля. В азарте игры ребенок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет во время среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину.

В связи с коротким световым днём для безопасности детей на дорогах просьба обеспечить детей светоотражающими элементами! Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах.

Обращаемся к жителям города с просьбой при выявлении потенциально опасных ледяных горок и склонов сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефону 2-00-10 или государственному инспектору дорожного надзора ГИБДД по телефону 4-56-73. Сотрудники ГИБДД в оперативном порядке примут меры по ликвидации таких горок. Не оставайтесь равнодушными! Сохраните ребёнку жизнь!