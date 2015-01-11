Озерчане — призёры в гиганте и специальном слаломе

10-11 декабря 2016 г. на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» прошли соревнования 1 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 2х дисциплинах: гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях за Челябинскую область приняли участие Зырина Ольга, Кулешов Владимир, Логинов Игорь, Верховод Евгений, Васильев Владимир, Пермяков Владимир, Баранов Евгений, Готлиб Владимир, Степанов Андрей, Степанова Нина, Усольцев Егор. В зачете 1 этапа Русмастерс кубка России призерами в своих возрастных группах стали:

Слалом гигант: Зырина Ольга - 2 место,

Специальный слалом: Зырина Ольга - 2 место, Кулешов Владимир - 3 место,

Федерация горных лыж г. Озерска