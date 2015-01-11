Поставщик пытался обмануть ПО «Маяк»

Прокуратура ЗАТО г. Озерск утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Промсервис» Максима Хохлова, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. Хохлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

В 2010 году между ООО «Промсервис» и ФГУП ПО «Маяк» был заключен договор на поставку средств видеонаблюдения. Однако владелец предприятия предоставил в адрес поставщика камеры, стоимость и технические характеристики которых были значительно ниже указанных в договоре. Чтобы у специалистов «Маяка» не возникло претензий, Хохлов просто поменял на аппаратуре маркировочные таблички.

Ущерб федеральному бюджету, нанесенный предпринимателем, оценивается в 327 тыс. рублей. Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия выявленный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Озёрский городской суд.

Озёрск.ру