Информация для очевидцев

В период времени с 08:30 до 22:20 28.11.2016 года на бр. Гайдара 24 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, допустил наезд на стоящий автомобиль «Дэу Матиз», после чего скрылся с места ДТП.

03.12.2016 года в 22:10 на пр. Карла Маркса 9 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Опель Антара», после чего скрылся с места ДТП.

05.12.2016 г. на ул. Челябинская 22 в г. Озерск неустановленный водитель управляя автомобилем «Нива», коричневого цвета, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада Приора», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 19:00 11.12..2016 года до 08:00 12.12.2016 года, в г. Озерск п. Новогорный ул. Южноуральская, 4 неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Корона», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 22:30 11.12.2016 г. до 10:00 12.12.2016 года на пр. Победы 54 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, допустил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21060, после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск