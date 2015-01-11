Откройте музыке сердца

В декабре 2016 года Детская музыкальная школа №2 отмечает свой 65 – летний юбилей.

История нашей музыкальной школы началась в 1951 году во времена великих строек, мощного энтузиазма и соцсоревнований. Основателями школы стали молодые педагоги, выпускники Ленинградской консерватории А.Я. Пономарёв и Е.А. Озеркова. В разные годы школу возглавляли директора А.А. Оболонков, Е.Г. Иванова, Э.А. Ищенко, Е.В. Золотарёва, А.В. Арефьева.

В настоящее время руководителем является Громова Элита Ивановна.

На данный момент в Детской музыкальной школе №2 работают 14 высококвалифицированных преподавателей:

- Абросимова Марина Юрьевна, Громова Элита Ивановна, Понеделина Юлия Александровна и Чакрян Ирина Валерьевна преподают специальное фортепиано;

- Казыханов Илдар Ризванович, Мартюшова Антонида Викторовна, Петухов Сергей Васильевич, Цикарева Вера Трофимовна и Шипулин Дмитрий Владимирович обучают детей исполнительству на народных и духовых инструментах;

- Гайсина Айгуль Альфредовна и Кутасина Елена Ришатовна преподают вокально – хоровые дисциплины;

- Подольская Ольга Викторовна и Якупова Елена Евгеньевна – являются преподавателями музыкально – теоретических дисциплин;

- Кашина Светлана Владимировна ведёт уроки изобразительного творчества.

Обучая музыкальному искусству ежегодно 120 человек по 10 образовательным программам, Детская музыкальная школа №2 видит свою миссию в духовно - нравственном развитии подрастающего поколения средствами художественно - эстетического образования.

Способствуя созданию условий для формирования творчески мыслящей и социально - активной личности, способной к адаптации и самореализации в современном обществе, в школе существуют 10 творческих коллективов.

Среди них 7 ансамблей учащихся: ансамбль дошкольников «Музыкальные горошины», инструментальные ансамбли «Задорные ложкари» и «Серебряные струны», ансамбль баянов и аккордеонов, ансамбль духовых инструментов «Весёлые духачи», вокальный ансамбль «Мелодия», татаро - башкирский вокальный ансамбль «Яшьлек». И 3 педагогических коллектива: инструментальные ансамбли «Родник» и «Modern classic», а также фортепианный дуэт «Allegro».

Ежегодно учащиеся школы участвуют в различных исполнительских и творческих конкурсах (от городского до международного уровня), по результатам которых лауреаты становятся стипендиатами Главы администрации Озерского городского округа.

Внося свой вклад в расширение музыкального кругозора и сохранение национальных традиций жителей поселка Метлино, ДМШ №2 ведёт активную музыкально – просветительскую работу в рамках проектов «Филармония школьника» и «Творческая гостиная» с участием студентов профессора ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Н.Н. Рыбаковой, а также преподавателей и студентов Озерского государственного колледжа искусств. Ежегодно проводит фестиваль региональной музыки «Живу я в глубине России» и фестиваль детского творчества «В мире красок и мелодий».

Для реализации творческих возможностей юных музыкантов из сельских школ в ДМШ №2 на протяжении 5 лет проводится межшкольный конкурс исполнителей «Классики – детям».

На пороге своего 65-летия школа является лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России» (г. Санкт-Петербург, 2014 год) и обладателем грамоты областного конкурса «Лучшее учреждение художественного образования детей и лучший преподаватель Челябинской области - 2016».

Коллектив Детской музыкальной школы №2 с нетерпением ждёт своих слушателей на юбилейный концерт «Откройте музыке сердца», который состоится 23 декабря в 17 – 30 в Детской музыкальной школе №2 по адресу: поселок Метлино, улица Мира – 15.

Юлия Понеделина