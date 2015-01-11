Южноуральские воспитанники детских домов завтра отправляются на Кремлевскую ёлку

27 детей-сирот побывают на новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце. С 17 по 19 декабря в Москве пройдет новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот. В мероприятии примут участие школьники со всех регионов России, в том числе и из Челябинской области, сообщает министерство социальных отношений. На новогоднее торжество в Кремль приглашены ребята из детских домов, которые являются отличниками в учебе, либо победителями и призерами различных конкурсных мероприятий, олимпиад. От Челябинской области 27 школьников из Сима, Миасса, Верхнеуральска, Магнитогорска, Каслей и Карабаша получили возможность побывать на сказочном новогоднем празднике в Москве. По словам организаторов, в государственном Кремлевском Дворце ребята традиционно посмотрят новогодний мюзикл, получат сладкие подарки, примут участие в различных играх и конкурсах. Детям также будут предложены различные экскурсионные мероприятия.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-vospitanniki-detskih-domov-zavtra-otpravlyayutsya-na-kremlevskuyu-yolku-36212